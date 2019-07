Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 19 | 10

Calciomercato Roma News/ Dzeko sempre più convinto dell'addio - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai bianconeri.

Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 26 luglio in studio Giuliano Ferrigno potrebbero essere 150 i morti nel naufragio di due balconi davanti alla Livia l’allarme dell’agenzia ONU per i rifugiati altre 150 persone sono state soccorse alcune sarebbe partito a destra di Tripoli secondo I sopravvissuti a bordo si trovavano circa 300 migranti il comandante della motopesca bloccato in mare aperto a te non li ...

Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una notizia di cronaca in apertura il vice brigadiere Mario Rega Cerciello 35 anni di Somma Vesuviana è stato ucciso a Roma nella notte colpito da 8 coltellate mentre era in servizio nel quartiere centrale Prati e caccia a due aggressori nordafricani era sposato da 43 giorni tornato lunedì dal viaggio di nozze i ...

Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale o saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli a 24 ore dal lancio di due missili da parte della Corea del Nord verso il Giappone Kim jong-un e dichiara che si tratta di un arma tattica di nuovo tipo una militari sul coreani l’operazione arriva dopo il recente incontro tra il presidente statunitense Trump sul confine tra le due coree che sembrava dare una svolta i negoziati sul nucleare giacchetto di ...

Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli dopo 25 anni forse una svolta in un caso di Lupara Bianca legato agli anni bui della Sacra Corona Unita su in Salento i carabinieri del nucleo investigativo di Lecce hanno trovato 8 umane in un posto nelle campagne di mattino e indicare il luogo è stato un ergastolano legato alla fu Del Basso Salento Angelo Salvatore vacca 52 anni di Racale detenuto a ...

Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla stazione e da Roberta Frascarelli incontro di un’ora a Palazzo Chigi tra Salvini è Di Maio Ma la sfida resta sulle tasche Questo è il vero vertice di governo sulla manovra dicono fonti 5 Stelle dell’incontro con le parti sociali convocato da Ponte con Di Maio e tria dopo quello del 15 luglio promosso da Salvini al Viminale il premier annuncia per settembre un altro lavoro e pensioni 24 ore ...

Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla stazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Matteo Salvini invoca lo spettro delle elezioni anticipate o riusciamo a tagliare le tasse investire tanti soldi o se qualcuno non ha questa intensa Basta che ce lo dica e chiediamo il parere agli italiani servono decine di miliardi poi la bordata contro Tria Se pensa di fare una mano birichina Non sarà il nostro ministro ...

Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Matteo Salvini invoca lo spettro delle elezioni anticipate o riusciamo a tagliare le tasse investire tanti soldi o se qualcuno non ha questa intenzione Basta che ce lo dica e chiediamo il parere agli italiani servono decine di miliardi poi l’ha portata contro Tria Se pensa di fare una mano birichina Non sarà il nostro ...