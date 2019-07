Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 26 luglio 2019) Tim ehanno firmato l’di condivisione dellein Italia. Ricalcando lo schema già noto, i due gruppi avranno una quota paritetica del 37,5% della...

fisco24_info : Tlc: da accordo su torri sinergie per oltre 800 mln ciascuno per Tim e Vodafone in 10 anni: Tim e Vodafone hanno fi… - gretagarbon : RT @Key4biz: #5G, Luigi Gubitosi: ‘L’accordo #Tim-#Vodafone entro il primo agosto’. In questo modo l'Ad di Tim, annuncia, nella videointer… - LDRaimondo : RT @asstel_it: ?? Il Presidente #Guindani apre i lavori. I 12 mesi passati hanno segnato investimenti al massimo livello ma con i ricavi anc… -