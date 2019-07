Sesso sicuro | 10 miti da sfatare sulla contraccezione

Fonte : dilei

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un decalogo peri più diffusi falsi, in particolare sul metodo contraccettivo femminile più diffuso ed efficace: la pillola. Lo ha pubblicato la Società Italiana della, fondata nel 2004 da esperti ginecologi per informare ed educare, soprattutto i più giovani, in materia di metodi per evitare gravidanze indesiderate. Secondo questo dettagliato vademecum, il primo mito daè che la pillola faccia ingrassare. Questo poteva essere vero molti anni fa, ma oggi esistono tanti diversi tipi di pillole anticoncezionali ed è importante scegliere, in accordo con il ginecologo, quello più adatto ad ognuna. Falsa anche la credenza che la pillola non sarebbe adatta alle giovanissime. In realtà è esattamente il contrario. Tra gli altri effetti, la pillola riduce la produzione degli ormoni androgeni, risulta quindi un valido aiuto contro l’acne di ...

