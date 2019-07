Sentirsi estranei | quando si è in coppia | può spezzare il cuore

Fonte : dilei

(Di venerdì 26 luglio 2019) Spesso accade all’improvviso, senza darci il tempo di renderci conto die come questo sia potuto accadere. Elo capiamo, riusciamo a dare forse, un senso, a quei contatti fugaci e compulsivi dell’ultimo periodo. Gli abbracci mancanti, i saluti veloci e e la mancanza di dialogo, forse erano un chiaro segnale della disconnessione di un rapporto magico che si era creato un tempo. È strano, un giorno qualsiasi, quella mano affettuosa e confortante che amavate stringere nei momenti di gioia e di tristezza diventa fredda, sembra quella di un estraneo. Questo vuol dire che l’amore è finito? Non necessariamente, certo è che questo disagio interiore può essere la spia di una crisi dio un disagio interiore che dovrebbe farvi riflettere sul vostro rapporto e sui sentimenti che lo tiene in piedi.sole,si è in, può essere doloroso, più della fine stessa ...

