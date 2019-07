Mostra del Cinema di Venezia 2019 | i punti forti del programma

Questo scatto delle nonne di Campoli con i bimbi migranti in braccio Mostra il volto dell'accoglienza : Tre anziane sono sedute su una panchina che affaccia sulla strada. Una scena facile da incontrare in qualunque borgo italiano, ma a rendere celebre sui social l’immagine è un dettaglio inedito: le donne tengono in braccio tre bambini di un centro di accoglienza. Lo scatto è stato pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Campoli se” e racconta quanto avvenuto a Campoli del Taburno, un borgo del Sannio. “Un ...

Venezia 76 : annunciato l’elenco completo dei film protagonisti della Mostra del cinema : l’elenco completo dei film selezionati alla 76. mostra Internazionale d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia è stato reso noto nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, che si è svolta a Roma giovedì 25 luglio al cinema Moderno. Sono intervenuti alla conferenza stampa il Presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta e il Direttore Artistico del settore cinema Alberto Barbera. Ha commentato Barbera: “Non più ...

Ferragni - il docufilm che racconta la sua vita alla Mostra del Cinema di Venezia : Chiara Ferragni sfilerà sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Pane quotidiano per lei certo, ma la notizia è che la influencer sarà al Lido insieme alle più grandi star del Cinema mondiale, per presentare il documentario che la racconta, “Unposted”, firmato da Elisa Amoruso. Il docufilm che sarà proiettato nella sezione Sconfini della selezione ufficiale del festival, promette di svelare il lato inedito della influencer più seguita ...

Venezia 76 - ecco i film in concorso della Mostra del Cinema. Tre italiani - Polanski e il Joker : Occhi puntati sul concorso ufficiale di Venezia 76, all'interno del vasto programma presentato stamattina in conferenza stampa al Cinema Moderno a Roma, dal Presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta e dal Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Alberto Barbera, per una edizione del più importante festival del cinema italiano che quest’anno si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre. Fino a oggi l'unico titolo noto in ...

Mostra del cinema di Venezia 2019 - fra i titoli in concorso anche Joker : Sono stati annunciati nella giornata di oggi, 25 luglio, in una conferenza stampa tenutasi a Roma i titoli dei film che parteciperanno alla prossima Mostra del cinema di Venezia, la cui edizione 2019 si terrà dal 28 agosto al 7 settembre prossimi. Dopo l’annuncio qualche giorno fa che il film di apertura di questa 76esima sarebbe stato La vérité del giapponese Kore-eda Hirokazu, pellicola con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 : film - protagonisti - programma : A titoli rivelati, il festival del Lido ha tutti i numeri per essere di nuovo un argomento da Oscar. Con alcuni dei film e delle serie più attesi dell'anno (Joker, Ad Astra, Zero Zero Zero, The New Pope). Un parterre di star ricco all'inverosimile (da Pitt a Depp, Phoenix e Pattinson, da Bellucci a Johansson, Stone e Cruz, per non parlare delle regine Streep e Deneuve). Una grande varietà di generi, linguaggi, contaminazioni. E tanti diversi ...

Gli Etruschi e la loro cultura in Mostra al Polo Museale del Lazio : I nomi di Cerveteri e Tarquinia costituiscono senza ombra di dubbio, sia per il vasto pubblico degli interessati sia per la ristretta cerchia degli specialisti, un riferimento immediato, quasi un sinonimo, agli Etruschi e alla loro cultura, tanti sono i reperti archeologici, le fonti storiche e le testimonianze epigrafiche accumulati in entrambe le città lungo il millenario sviluppo della civiltà etrusca. Questa situazione d’eccellenza è valsa, ...

Connessioni : il racconto della Mostra di arti visive alla Chiesa dello Spasimo a Palermo : Si è svolta domenica 21 luglio, all'interno della Chiesa dello Spasimo, a Palermo, la mostra di arti visive intitolata "Connessioni", una manifestazione artistica all’insegna della solidarietà, inserita all’interno dell'iniziativa “Fibromialgia? Parliamone” dell’Associazione Onlus "Una lotta per la vita". La mostra e le sue sfaccettature La mostra, curata dall’Associazione Scruscio, ha coinvolto numerosi artisti del panorama contemporaneo ...

Cristiano Ronaldo - cadono le accuse di stupro negli Usa. Gli inquirenti del Nevada : “Non si può diMostrare oltre ogni dubbio” : Cristiano Ronaldo non è più accusato di aver stuprato l’ex modella statunitense Kathryn Mayorga. Le accuse nei confronti dell’attaccante della Juventus sono infatti cadute, come annunciato dal procuratore distrettuale della contea di Clark, nello stato americano del Nevada. La donna, all’epoca 25enne, aveva denunciato il cinque volte pallone d’oro affermando di essere stata violentata in un hotel di Las Vegas, nel 2009. ...

Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot con un video che Mostra immagini della serie The Boys (testo e traduzione) : Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot a poche settimane dall'uscita del nuovo album prevista per il 9 agosto. Dopo la sorpresa di Unsainted, la band di Des Moines ritorna con un video in cui si alternano immagini live a scene estratte dalla serie TV The Boys attesa per il 29 luglio si Amazon Prime video. Il brano si apre con la voce calda di Corey Taylor - che quando canta in clean sa ipnotizzare e schiaffeggiare le ...

L'uscita di Blacksad : Under the Skin è stata posticipata - pubblicato un filmato che Mostra lo sviluppo del gioco : Attraverso un comunicato stampa, Microids e Pendulo Studios svelano attraverso un video diario lo sviluppo di Blacksad: Under the Skin e la sua trasformazione da fumetto a videogioco.Questa serie di video girati proprio durante lo sviluppo introdurrà gli spettatori alla squadra che sta dietro al videogioco, ma anche allo scrittore e all'artista del fumetto originale di Blacksad, ovvero Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido.Immergetevi ...

Il thriller The Burnt Orange Heresy del regista italiano Giuseppe Capotondi Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia : Il thriller The Burnt Orange Heresy di Giuseppe Capotondi con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Mick Jagger Film di chiusura in prima mondiale della 76. Mostra di Venezia Il ...

Il populismo ci ha Mostrato l’Italia dell’irrealtà : Sappiamo ancora sognare la luna? Non si sa quando succederà, non si sa se succederà, non si sa se si voterà, non si sa se il governo reggerà, non si sa se lo scazzo si risolverà ma ciò che si sa, invece, è che quando Matteo Salvini deciderà di staccare la spina a un governo ormai decotto da mesi ci

Maxi Lopez contro Wanda Nara : "Usare i figli per vendicarsi dell'ex Mostra il tuo rancore e valore come persona" : Maxi Lopez butta nuova benzina sul fuoco che è il suo rapporto con Wanda Nara, ex compagna e madre dei suoi figli. Il calciatore argentino è intervenuto su Instagram per esprimere tutto il suo disappunto a proposito del comportamento della manager sportiva, colpevole a sua detta di averlo escluso dalla vita dei figli. In una Storia, poi rimossa prima dello scadere delle ventiquattro ore, Maxi Lopez ha condiviso un'immagine con un testo in ...