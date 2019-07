La vita dei ricercatori europei è un incubo

Contromano in bici sulla corsia di sorpasso : solo la prontezza dei poliziotti evita la tragedia : Un uomo di 72 anni, in evidente stato confusionale, in sella alla sua vecchia bicicletta ha imboccato la statale a...

Qui Dimaro. Ancelotti prova gli “uno contro uno” e la reattività dei suoi : Seduta pomeridiana per gli azzurri allo Stadio Comunale di Carciato. Solita seduta in palestra prima dell’ingresso in campo fra gli applausi dei tifosi, partenopei alle prese con scatti fra gli ostacoli bassi, scatti e scambi di posizione fra sagome fisse, sotto lo sguardo attento del mister. Un’esercitazione durata un bel po’ di minuti sotto il caldissimo sole di Dimaro. Successivamente la rosa si è divisa in due fazioni per ...

Francesco Arca ne La vita Promessa 2? Primi spoiler sui social in attesa dei nuovi episodi : Nei giorni scorsi vi abbiamo già parlato delle riprese de La Vita Promessa 2 ma c'era ancora un punto interrogativo su quello che vedremo nei nuovi episodi e riguardava proprio il temuto Spanò interpretato da Francesco Arca. Chi ha seguito la prima stagione della fiction sa bene che il boss è partito dalla Sicilia alla volta dell'America proprio per seguire la bella Carmela ma finendo lui stesso nella tela che aveva preparato per lei. Proprio ...

Matteo Salvini non esclude il rischio crisi. Delirio dei 5 stelle : vuole evitare il taglio dei parlamentari : Nulla è escluso. Tantomeno la crisi. Matteo Salvini incontrerà martedì 23 luglio Luigi Di Maio per una chiacchierata chiarificatrice. Il giorno seguente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà nell'Aula del Senato sul Russiagate. Poi replicherà il vicepremier leghista. Insomma, sarà un'

Sorrise sulla lapide di uno dei morti di Jesolo : "Troppe minacce - non ho più vita : vado via" : L'uomo racconta di quella foto "scattata e postata su Facebook da un mio amico. Molti mi hanno segnalato che nello scatto c'era uno dei ragazzi morti. Mi sono accorto della figuraccia. Ho fatto rimuovere tutto e pubblicato le nostre scuse, ammettendo l'errore". Ma non è bastato...

Il trailer di Star Trek : Picard con l'arrivo dei personaggi di Next Generation. Novità per Discovery : La sala H, la principale del San Diego Comic-Con è stata invasa dai fan di Star Trek che hanno avuto modo di vedere il primo trailer di Star Trek: Picard, oltre a scoprire alcune interessanti Novità su questa e sulle altre produzioni del mondo di Star Trek di CBS All Access la piattaforma di streaming di CBS. Grazie alla supervisione di Alex Kurtzman, CBS Tv Studios sta sempre più sviluppando un vero e proprio universo televisivo di Star Trek, ...

vita di coppia obiettivo per l’80% dei giovani - i figli essenziali solo per 30% : La Vita di coppia è ancora tra i desideri dei giovani. Riuscire a costruire una relazione duratura è “un obiettivo importante” per quasi 8 su 10, ma solo 3 su 10 considerano i figli indispensabili per avere “una Vita appagante”. Lo rivela la ricerca ‘Soprattutto Io. Coppie millennials tra stereotipi, nuovi valori e libertà’, realizzata da Eurispes che ha indagato quanto gli stereotipi del passato siano tuttora ...

"La mia vita dall'Ibm alla tv da Costanzo Se conosco me stesso? Ho dei dubbi..." - : Eleonora Barbieri Prima di Socrate, amò la matematica, alle lezioni di Caccioppoli È vero che da ragazzino era vicino di casa di Bud Spencer? «Carlo non era solo il mio vicino di casa, eravamo anche compagni di scuola. Abitavamo nel quartiere Santa Lucia. Era grazie alla sua stazza che ogni mattina riuscivo ad attraversare il Pallonetto, una specie di via Pal pericolosa, rimanendo incolume». Poi scelse di iscriversi a Ingegneria. «Fu ...

Tiscali invita a diffidare dalla truffa dei concorsi a suo nome : trattasi di SCAM : concorsi Tiscali? Si tratta di una truffa orchestrata alle spalle del gestore telefonico. Ne ha parlato il provider stesso attraverso il proprio profilo Facebook, come riportato da 'mondomobileweb.it'. Il discorso è molto semplice, ed anche piuttosto reiterato (non è la prima volta che assistiamo a tentativi del genere, anche se a nome di altri marchi, tra cui specialmente supermercati): si finisce irretiti da una pagina che presenta pressoché ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

Cambiamenti climatici - vitale il ruolo dei fiumi : a rischio la sicurezza alimentare e la biodiversità : Alterando il corso naturale dei fiumi, il cambiamento climatico comprometterà l’accesso alle risorse idriche, la produzione alimentare, la biodiversità (a causa del cambiamento climatico i pesci di acqua dolce si sono già ridotti in media dell’83% dal 1970 a oggi), la produzione di energia e molte operazioni commerciali. fiumi sani sono dunque cruciali per la sopravvivenza delle specie ittiche di acqua dolce che forniscono proteine ...

Ex re dei "Compro Oro" si barrica in casa per evitare lo sfratto e poi scappa : Mirko Rosa, alias Mirko Oro, ex re dei negozi Compro Oro, arrestato e condannato in via definitiva per evasione fiscale, si è barricato nella sua abitazione di Rescaldina (Milano) dopo l’arrivo dell’ufficiale giudiziario che doveva eseguire lo sfratto.Quando le forze dell’ordine hanno bussato alla sua porta non ha aperto e ha iniziato a spaccare il mobilio interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del ...

Anticipazioni Una vita - nuove puntate : la resa dei conti per Ursula : Una Vita, trame puntate prossima settimana: Ursula viene smascherata Nelle prossime puntate di Una Vita Ursula Dicenta verrà smascherata. Cristina Novoa infatti inizierà ad avere dei sensi di colpa per le sue bugie ai danni degli abitanti di Acacias 38. La donna farà credere a Rosina di aver peccato sposando Liberto dopo la morte del marito. Anche Celia e Susanna cadranno nell’inganno della Novoa che sarà manovrata da Ursula. Nelle ...

Palinsesti Rai 1 autunno : tra le novità 'La porta dei sogni' con Mara Venier : Dopo tanti rumors, sono finalmente stati comunicati i nuovi Palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Sono tante le novità in programma, ma anche diverse conferme. Su tutti spicca il nuovo progetto La porta dei Sogni che vedrà Mara Venier alla conduzione, mentre Enrico Ruggeri sarà al timone di Una Vita da cantare. La programmazione di Rai 1 per il prossimo autunno Da venerdì 13 settembre tornerà Carlo Conti con la nuova attesa edizione di Tale ...