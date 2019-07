Kia Stinger GT420 - Dall' Inghilterra per i track day

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 26 luglio 2019) La filiale inglese della Kia ha realizzato la, un esemplare unico pensato per la guida in pista neiday. Partendoa base della versione di serie dellacon motore V6 biturbo, i tecnici hanno sviluppato una serie di modifiche ad hoc in collaborazione con lo Hyundai Motor Europe Technical Centre di Rüsselsheim.428 CV dal V6 3.3 biturbo. L'esemplare utilizzatoa Casa è il primo giunto inall'inizio del 2017 ed è stato in passato utilizzato per le prove della stampa e per una serie di iniziative promozionali. Il propulsore V6 3.3 biturbo è stato modificatoa HMTEC installando un impianto di scarico Miltek privo di catalizzatori, un filtro aria K&N e una nuova gestione elettronica, ottenendo così una potenza massima di 428 CV e 560 Nm, contro i 370 CV e 510 Nm originali. Il motore è abbinato al cambio automatico di serie, ...

