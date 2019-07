Grandina sul Tour | tappa fermata e Bernal va in giallo

Tour de France 2019 - una Grandinata si abbatte sulla corsa! Tappa neutralizzata in cima all’Iseran - Bernal in maglia gialla : Epilogo incredibile per la 19esima Tappa del Tour de France 2019, la seconda frazione sulle Alpi sarebbe dovuta arrivare a Val Thorens dopo aver scalato il durissimo Col de l’Iseran ma una fortissima grandinata che si è abbattuta nei pressi di Val d’Isere (in fondo alla discesa) ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la corsa. La Tappa è infatti sospesa per le avverse condizioni meteo, sono stati presi i tempi in cima al Col ...

Previsioni meteo 15 luglio - ondata di maltempo sull’Italia : nubifragi - temporali e Grandinate : Intensa fase di maltempo sull'Italia. Le Previsioni meteo di oggi 15 luglio indicano l'arrivo di una nuova perturbazione intensa sul nostro Paese che si sposterà da nord ovest verso sud portando il suo carico di nubifragi, temporali e grandinate prima sulle regioni settentrionali e poi su quelle centrali e meridionali.Continua a leggere

Maltempo - è un Luglio di meteo estremo sull’Italia : 10 violente Grandinate al giorno nel nostro Paese! : Nel prima metà del mese di Luglio sull’Italia si sono abbattute in media più di 10 grandinate violente al giorno che hanno provocato pesanti danni nelle città e nelle campagne dove in questo momento i chicchi distruggono verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta mandando in fumo un intero anno di lavoro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’ultima ondata di Maltempo che investe il Paese ...

Maltempo - temporali e forti Grandinate causano rallentamenti sull’A4 : Traffico molto sostenuto durante tutta la giornata sulla rete di Autovie Venete in questo secondo weekend di luglio. Le code più lunghe, fino a 6 chilometri, si sono registrate sulla A23 in direzione nodo di Palmanova, code a tratti, non ferme, caratterizzate da una forte presenza di veicoli con targa straniera. Moltissimi i caravan e le roulottes provenienti dai paesi del Centro ed Est Europa. Nel primo pomeriggio sono stati i forti temporali e ...

Pescara - violenta Grandinata si abbatte sul capoluogo abruzzese : 18 feriti : Tutto il Centro Italia in queste ore è nella morsa di una eccezionale ondata di maltempo. Nelle scorse fenomeni violenti hanno colpito l'Emilia Romagna, in particolare la cittadina turistica di Milano Marittima, poi le Marche, dove nell'anconetano una violenta perturbazione ha danneggiato fortemente la spiaggia di Numana. Quest'oggi però il brutto tempo ha colpito anche la città di Pescara, capoluogo di regione dell'Abruzzo. Secondo quanto ...

Violenta Grandinata sull'Abruzzo - grandine come arance. Ci sono feriti : Pescara - Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Numerose le persone rimaste ferite, che stanno arrivando in pronto soccorso a Pescara. Nel capoluogo adriatico, in particolare, il fenomeno ha provocato danni consistenti: auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati. Numerosi i disagi per la circolazione anche nell'entroterra. Sulla superstrada che da Teramo conduce ...

Maltempo in Piemonte : uomo ferito da Grandinata durante escursione sul lago d'Orta : Forti temporali stanno colpendo nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolar modo i settori alpini e prealpini. Nel primo pomeriggio, un temporale piuttosto intenso ha colpito il...