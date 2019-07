F1 | GP Germania 2019 | risultati e classifiche FP1 Doppietta Ferrari | Vettel primo

F1 - Risultato FP1 GP Germania 2019 : scatto Ferrari con Vettel davanti a Leclerc - ma la Mercedes spaventa con le gomme medie : Sebastian Vettel chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno e prova a scacciare gli incubi dell’errore dell’anno scorso alla Sachs-Kurve (oggi replicato al millimetro da Valtteri Bottas) che, sostanzialmente, è diventato un vero e proprio spartiacque della sua carriera. La Ferrari piazza i due piloti in vetta alla graduatoria e inizia con il piede giusto il suo fine settimana, ...

F1 - GP Germania 2019 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv (sabato 27 luglio) : domani, sabato 27 luglio, vanno in scena ad Hockenheim le qualifiche del Gran Premio di Germania 2019, undicesimo round stagionale del Campionato Mondiale di Formula 1. Il campionato è sempre più nelle mani di Mercedes ed in particolare di un Lewis Hamilton capace di vincere sette delle prime dieci gare disputate, con un vantaggio abbastanza rassicurante di 39 punti nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas. Le Ferrari di Vettel e ...

LIVE F1 - GP Germania 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari vuole rispondere a Mercedes! Incomincia il weekend : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – La presentazione del weekend 10.36 Si torna in pista a due settimane di distanza dalla spettacolare gara di Silverstone, oggi capiremo chi sono i favoriti per la vittoria in terra teutonica. 10.34 I piloti avranno a disposizione 90 minuti per effettuare la messa a punto e per trovare il giusto feeling col tracciato. 10.32 Incomincia il lungo weekend a Hockenheim, ...

F1 - GP Germania 2019 : orario d’inizio e come vedere le prove libere in tv e streaming : Siamo giunti al via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno, undicesimo appuntamento della stagione. Sul circuito di Hockenheim andranno in scena le prime due sessioni di prove libere della gara tedesca che ci permetteranno di capire se la Mercedes sarà nuovamente inarrivabile oppure Ferrari e Red Bull saranno della partita. Si incomincerà alle ore 11.00 con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Spero che arrivi la prima vittoria - che rivalità con Verstappen. Sogno il Mondiale” : Charles Leclerc è pronto per disputare il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari è reduce dal terzo posto nel GP di Gran Bretagna dove ha battagliato in maniera strepitosa con Max Verstappen, il duello con l’olandese si è ripetuto a Silverstone dopo la battaglia epocale per il successo in Austria e chissà che non vedremo un nuovo capitolo della sega anche in terra ...

Kimi Raikkonen F1 - GP Germania 2019 : “La macchina cresce e vado a caccia di altri punti. Sul futuro…” : Kimi Raikkonen sbarca a Hockenheim per affrontare un Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno che potrebbe confermare il buon momento suo e della Alfa Romeo. Dopo un avvio di campionato tutt’altro che scintillante, infatti, “Ice Man” sta inanellando una interessante serie di risultati con le ultime tre gare concluse in zona punti. Nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana ha puntato ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Non siamo favoriti per la gara - ma avremo una chance e dovremo sfruttarla” : Sebastian Vettel è pronto per dare il via ad un fine settimana assolutamente particolare. Il ferrarista, infatti, correrà la sua gara di casa sul circuito di Hockenheim che dista pochi chilometri dal luogo dove è nato (Heppenheim) per una tre-giorni ricchissima di emozioni per il quattro volte campione del mondo. Impossibile, ovviamente, che non tornino alla mente dell’ex Red Bull le immagini dell’incidente di un anno fa alla ...

F1 - GP Germania 2019 : domani le prove libere. Programma - orari e tv (venerdì 26 luglio) : domani prenderà il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Germania 2019 di Formula Uno. Sul tracciato di Hockenheim piloti e scuderie saranno impegnati nelle prime due sessioni di prove libere (con la FP1 alle ore 11.00 e la FP2 alle ore 15.00) che ci permetteranno di capire chi si adatterà meglio alla pista tedesca, che unisce tratti veloci e curve lente. Il layout sembra ideale per la Mercedes, ma la Ferrari con Sebastian ...

F1 - GP Germania 2019 : ridotte a due le zone DRS a disposizione dei piloti ad Hockenheim : Comincia domani con la prima giornata di prove libere il weekend del Gran Premio di Germania 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 che si disputa sullo storico circuito di Hockenheim. Il collegio dei commissari sportivi della FIA si è riunito prima della tre giorni di attività in pista ed ha deciso di effettuare una modifica sostanziale rispetto al 2018 che potrebbe essere importante specialmente in ottica gara, con la ...

GP Germania 2019 : gli orari del weekend in TV : La Formula 1 torna in azione con il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Campionato 2019 in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Sarà un weekend particolarmente importante per la Mercedes che festeggia i 200 GP in F1 e 125 anni nel motorsport con una livrea speciale. Si comincia oggi, giovedì, alle 15.00 […] L'articolo GP Germania 2019: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - GP Germania 2019 : calendario fine settimana - programmazione tv Sky e TV8 - orari e streaming : Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Hockenheim (Germania) godremo di un fine settimana spettacolare. I titoli iridati dei piloti e dei costruttori sono saldamente nelle mani di Lewis Hamilton e della Mercedes però, forse, su questa pista la contesa potrebbe essere più aperta. Ferrari e Red Bull cercheranno di essere della partita per vincere. In questo senso ci si aspetta molto dal padrone di casa ...