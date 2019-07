Sondaggi politici 2019 | Piepoli “Salvini stia attento a Mario Draghi”

Sondaggi politici - resta alto il gradimento di Conte e Salvini : giudizio negativo per Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia il gradimento dei principali esponenti del governo: resta positivo il giudizio sia per l'esecutivo nel suo complesso che per Giuseppe Conte e Matteo Salvini. negativo, invece, il parere degli italiani sull'operato di Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi politici Swg : centrodestra - Toti supera Berlusconi : Sondaggi politici Swg: centrodestra, Toti supera Berlusconi Forza Italia resta nel limbo, in attesa di capire se alla fine Giovanni Toti strapperà definitivamente il cordone che lo tiene legato ad un partito in cui non crede più. Ieri il governatore ligure ha ribadito che serve un nuovo corso: “Lo dico da tempo al mio partito: Forza Italia così com’è non ha nessuna attrattiva. Mentre uno sta con Salvini e condanna i migranti, un altro ...

Sondaggi politici Demos : occupazione - la laurea serve oppure no? : Sondaggi politici Demos: occupazione, la laurea serve oppure no? Non basta avere una laurea per trovare un lavoro ben pagato. Ad essere convinto di ciò è il 71% dei cittadini del Nord Est che hanno detto la loro in un Sondaggio Demos per Il Gazzettino. Uno scetticismo diffuso che permane nel tempo se si guarda la serie storica dell’Osservatorio sul Nord Est. Dal 2009 al 2019, la percentuale di chi crede che la laurea non serva per ...

Sondaggi politici Noto : gli italiani danno i voti alla Sanità : Sondaggi politici Noto: gli italiani danno i voti alla Sanità “La manovra sarà finanziata attraverso una riduzione della spesa corrente, un perimetro molto vasto, tuttavia, è ovvio che non ci saranno tagli alla spesa nella Sanità e nell’istruzione, dove si costruisce capitale umano italiano, o alle spese sociali, che dovranno essere magari razionalizzate ma dato l’impegno del governo su questo piano non credo ci siano dubbi ...

Sondaggi politici elettorali : PD in ribasso ma resta davanti al M5S - Lega in crescita : La terza ed ultima decade del mese di luglio ha visto l’istituto di ricerche SWG pubblicare nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano delle variazioni rispetto alla settimana scorsa, con il Partito Democratico in flessione, anche se riesce a mantenere la propria posizione sul M5S, visto che il gap con quest’ultimo era abbastanza ampio. In testa c’è sempre la Lega, che poco alla volta sembra avvicinarsi al 40%. ...

Sondaggi politici Eurobarometro : europee 2019 - la sorpresa? I giovani : Sondaggi politici Eurobarometro: europee 2019, la sorpresa? I giovani I giovani sono stati la vera rivelazione delle ultime elezioni europee. A sostenerlo è un Sondaggio Eurobarometro, il primo dopo il voto del 26 maggio. Ad essere intervistati sono stati 28mila cittadini in tutta l’Ue tra il 7 e il 26 giugno. Sondaggi politici Eurobarometro: giovani, affluenza in aumento Secondo l’indagine, l’affluenza complessiva ...

Sondaggi politici Noto : italiani stufi dei litigi tra Lega e M5S : Sondaggi politici Noto: italiani stufi dei litigi tra Lega e M5S Autonomia differenziata, decreto sicurezza bis, relazioni con l’Europa, il caso Russiagate. E’ lunga la lista dei dissidi che interessano Lega e Movimento 5 Stelle. Così lunga che qualcuno ha anche smesso di tenere il conto. Il continuo tira e molla all’interno del governo sta però cominciando a stufare gli italiani. Secondo un Sondaggio dell’istituto ...

Sondaggi politici elettorali 14-20 luglio 2019 : ultimi dati di tutti i partiti : Sondaggi politici elettorali 14-20 luglio 2019: ultimi dati di tutti i partiti Continuano a pieno regime le rilevazioni dei principali istituti demoscopici italiani. La settimana appena trascorso è stata segnata dal proseguio del dibattito sul supposto finanziamento ricevuto dalla Lega da parte dei russi, dalla vicenda di Bibbiano e dall’ultima crisi di governo (che sembra essere già superata). Per la gran parte degli istituti, non ...

Sondaggi politici IPSOS : Conte supera Salvini in indice di gradimento : Sondaggi politici IPSOS: Conte supera Salvini in indice di gradimento L’ennesima crisi di governo sembra essere scongiurata. Il termine ultimo per poter indire elezioni per settembre – fissato per il 20 luglio -. Come si è potuto vedere dai Sondaggi delle ultimissime settimane, il caso Savoini e quello che è stato rinominato “Russiagate” e “Moscopoli” non ha eroso minimamente il consenso verso il ...

Sondaggi politici elettorali : Lega non risente del Russiagate e cresce - Pd sopra al M5S : Sono ore in cui si cerca di capire quale potrebbe essere il destino dell'attuale governo. I dissidi tra Lega e Movimento Cinque Stelle potrebbero aprire scenari di crisi che, a quel punto, porterebbero l'Italia di fronte ad un bivio. Quello che, in realtà, chiamerebbe ad una scelta il Presidente Mattarella. Da una parte ci sarebbe la possibilità di provare a mettere in piedi una nuova maggioranza ed un nuovo governo, dall'altra quella di andare ...

Sondaggi politici - gli italiani bocciano il governo e le sue politiche economiche : Un Sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire evidenzia un consenso ben al di sotto del 50% (e peraltro in calo) del governo guidato da Giuseppe Conte. Negativo, soprattutto, il giudizio sulle politiche economiche del governo, ritenute pericolose da quasi un italiano su tre. Inoltre, gli intervistati ritengono il caso dei presunti fondi russi alla Lega una vicenda seria e da approfondire. Monitor Italia, il Sondaggio realizzato in ...

Sondaggi politici Usa : cresce il consenso in Donald Trump : Sondaggi politici Usa: cresce il consenso in Donald Trump Le accuse di razzismo non fermano Donald Trump. Secondo il Sondaggio quotidiano dell’istituto Rasmussen, il consenso per il presidente americano è salito al 50% con un 38% che approva fortemente il suo operato. La rilevazione è stata subito ripresa dal presidente su Twitter: “Il Sondaggio Rasmussen, uno dei più accurati nel prevedere le elezioni del 2016, ha appena ...

Sondaggi politici Eumetra : ecco quanto vale un partito di Toti : Sondaggi politici Eumetra: ecco quanto vale un partito di Toti Forza Italia è ancora alle prese con una riorganizzazione del partito che tarda da arrivare. E i molti si chiedono se mai arriverà. Giovanni Toti ha provato a scherzarci su pubblicando sul suo profilo twitter una foto che lo ritrae invecchiato precocemente. Lo scatto è accompagnato da una didascalia che lascia poco spazio all’interpretazione: “Aspettando le ...

Sondaggi politici - cosa pensano gli italiani dei fondi russi alla Lega e del ruolo di Salvini in Ue : Dalla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega all’isolamento del Carroccio nell’Ue. Dalle sanzioni a Mosca agli scontri tra Conte e Salvini. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l’opinione degli italiani su molti temi che sono al centro del dibattito politico negli ultimi giorni. Partiamo proprio dai fondi russi alla Lega: agli intervistati viene chiesto se pensano che quanto emerso finora sia da ritenere ...