Pigneto | sfrattata comunità senegalese ‘Eretto muro vergogna’

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Roma – “Da ieri l’ingresso di Via Fanfulla 38, che introduce all’immobile con tre appartamenti distinti dove da oltre trent’anni vive la comunita’, e’ murato su azione della Guardia di Finanza che si e’ presentata di prima mattina e dopo aver chiuso la strada e fatto uscire gli abitanti, ha fatto erigere un”. A raccontare l’accaduto e’ il Comitato di quartiere-Prenestino attraverso un post su Facebook. “Un primo intervento- spiega il comitato – era avvenuto il 19 febbraio scorso su mandato dell’autorita’ giudiziaria che, a seguito del ritrovamento di merce irregolare in uno degli appartamenti, aveva deciso di porre sotto sequestro l’intero immobile facendo pagare in maniera punitiva a tutti gli abitanti, anche a quelli degli altri appartamenti, un’ipotesi di ...