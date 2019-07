Onu condanna attentato in Somalia

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, "con forza" l'atttacco suicida nella sede del Comune a Mogadiscio, in, nel quale hanno perso la vita almeno 6 persone. Lo ha sottolineato in una nota un portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq. L'attacco è stato sferrato poco dopo l'uscita dall'edificio dell'inviato di Palazzo di Vetro James Swan. "Il segretario generale estende le sue profonde condoglianze ai familiari delle vittime", e ribadisce il sostegno dell'Onu al governo federale somalo.(Di giovedì 25 luglio 2019)

Dalla Rete Google News

Rai News

