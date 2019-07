«Oje vita» | il Napoli saluta Dimaro | show in piazza sotto la pioggia

No.6 Collaboration PrOject di Ed Sheeran è un convivio sonoro al quale siamo tutti invitati (recensione) : No.6 Collaboration Project di Ed Sheeran è il convivio musicale di un artista che si è fatto degli amici. Non troveremo, in queste 15 tracce, il caldo ambiente confortevole della combinazione chitarra+voce, ma una piccola adunata domestica tra piccole e grandi star che hanno scelto di dialogare tra loro e con i fan per regalare una parentesi discografica che strizza l'occhio all'estate per offrire drink, tisane, sigarette e cibo sano, senza ...