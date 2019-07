Napoli | choc al matrimonio | bimbo di 4 anni cade nella piscina e muore davanti agli sposi

Napoli - Universiadi choc : atleta del Congo rapinato e scaraventato a terra davanti allo stadio San Paolo : La cerimonia d'apertura delle Universiadi era nel suo pieno svolgimento con spettacoli e sfilate quando uno degli atleti partecipanti è stato scippato a pochi passi dello stadio San Paolo....

Napoli choc : 14enne rimandato in tre materie a scuola si lancia dal quarto piano. E' gravissimo : Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione. L' episodio è...

Napoli choc : 14enne rimandato in tre materie a scuola si lancia dal quarto piano : Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essersi lanciato dal quarto piano della propria abitazione. L' episodio è...

Choc a Napoli : 14enne rimandato in tre materie a scuola si lancia dal terzo piano : Un 14enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli dopo essersi lanciato dal terzo piano della propria abitazione. L' episodio è avvenuto...

Napoli - choc a Chiaia : entrano in gioielleria con la pistola e portano via i Rolex : Rapina choc stamattina presso la gioielleria ?Orologeria Silvestri? di Via Cavallerizza a Chiaia. Due uomini, uno di questi armato di pistola, sono entrati e hanno rubato alcuni...

Choc a Napoli : 40enne muore nella metropolitana - stop ai treni per 90 minuti : stop della circolazione nella stazione ferroviaria di Montesanto, bloccata per oltre un'ora a seguito del decesso di un passeggero. L'interdizione delle corse è cominciata intorno le...

Tmw - Lozano-Napoli : “Nelle ultime ore nuova offerta choc al PSV e ingaggio top al messicano. Le cifre” : Mercato Napoli, nuova offerta al PSV ed al giocatore Napoli, nuovo rilancio per Hirving Lozano, la proposta: 3,7 mln all’anno al messicano e oltre 40 milioni di euro al PSV. Lo riporta Tuttomercatoweb “Il club partenopeo nelle ultime ore è tornato alla carica con un’offerta da 40 milioni di euro. L’attaccante classe ’95 è valutato dal PSV dieci milioni in più, ma in questo momento quella del club di De ...

Choc a Napoli - albero si spezza e finisce in strada nel cuore del Vomero : centauro sfiorato : Napoli continua a essere la città dei crolli. Dopo la tragedia di ieri in via Duomo, nella quale un commerciante ha perso la vita a causa di un cornicione piombato giù, un nuovo caso...

Napoli - turisti sotto choc nel day after di via Duomo : «Una sconfitta per tutti» : La sconcertante banalità della morte, nel primo sabato napoletano di afa, con i turisti in pantaloncini corti, la si può ammirare a 200 metri scarsi da dove Rosario Padolino ha chiuso...

Choc a Napoli - morto commerciante colpito da calcinacci in via Duomo : Un commerciante di 66 anni, Rosario Padolino, è morto questa mattina nel cuore di Napoli colpito da un pezzo di cornicione di un edificio staccatosi da un balcone al quinto...

Napoli choc - tre giovani picchiati nella movida : «Circondati da una babygang di trenta ragazzini» : Tre giovani residenti in provincia di Napoli sono stati aggrediti e malmenati la scorsa notte «senza motivo» da una babygang composta, a detta delle vittime, da una trentina di...