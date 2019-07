Libia | affondano due barconi | “150 morti”  A Tripoli tra i migranti in partenza | video

Fonte : corriere

(Di giovedì 25 luglio 2019) Secondo l’Onu almeno 132 persone sarebbero state soccorse. Le due imbarcazioni si sarebbero capovolte nelle acque davanti a Khoms, a circa 120 chilometri a est della capitale. Grandi (Unhcr): «È il peggiore naufragio dell'anno»

ItaliaOMorte : @RescueMed @UNHCRItalia Non è un problema dell’Italia e del Popolo Italiano. Se partono e affondano in Libia è un problema della Libia. - gdb77 : Due barconi affondano in Libia Guardia Costiera: i morti sono 150 - SmorfiaDigitale : Migranti, du barconi affondano al largo della Libia: morte 150 persone -