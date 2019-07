Jerry Calà | “Non lavoro più? Forse perché non odoro di sinistra”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Nonnondi sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione“. A dirlo èche in un’intervista al Giornale si è tolto qualche sassolino dalla scarpa parlando della sua assenza dal grande e piccolo schermo. Da tempo infatti non lo si vede in azione, ma lui è pronto a ritornare con un nuovo film, “Odissea nell’ospizio“: “Dal 2 ottobre lo presenteremo a Roma, Milano e Verona. I Gatti di Vicolo Miracoli si sono riuniti dopo tanti anni e qualche litigio, ma la magia è sempre la stessa – ha spiegato -. Umberto Smaila, Franco Oppini, Nini Salerno ed io in un ospizio che però non è così sganciato dalla realtàfacciamo anche i conti con l’ immigrazione e l’integrazione. Noi siamo un gruppo che ha litigato e si ritrova in un ospizio in ...

