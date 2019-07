Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sono stati tre mesi difficili perper via del ban USA che ha praticamente costretto il produttore cinese a reggere un onda d'urto improvvisa, estromettendolo dagli affari americani (le proporzioni del ciclone che ha investito l'azienda di Shenzen è ancora più chiara considerando che per alcune settimane sono state interrotte le partnership con le società locali). Come riportato da 'mobileworldlive.com', ladel colosso cinese,tutto, non si è arrestata, avendo visto incrementato il propriocon risultati che nessuno si sarebbe aspettato. I ricavi sono stati superiori a quanto ci si potesse immaginare in questa prima parte dell'anno, a dispetto di quanto accaduto. Nel periodo intercorso tra gennaio e giugno 2019 ilregistrato dalla compagnia è salito di circa il 30% su scala annuale, grazie principalmente alle scorte di componentistica ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Incredibile #Huawei: fatturato in crescita nonostante il ban USA - OptiMagazine : Incredibile #Huawei: fatturato in crescita nonostante il ban USA -