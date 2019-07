Il Napoli saluta Dimaro | show in piazza davanti ai tifosi

I funerali di Luciano De Crescenzo : Napoli saluta il suo filosofo : Nella nella Basilica di Santa Chiara presenti tutti gli amici e colleghi con i quali De Crescenzo ha condiviso gran parte...

Albiol saluta Napoli : “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa - porterò tutti nel cuore! Sei anni incredibili! Tornerò per festeggiare lo Scudetto!…” : Intervista di Raul Albiol a Radio Kiss Kiss Napoli. Lo spagnolo Raul Albiol saluta i tifosi azzurri e i suoi ex compagni. Il suo trasferimento al Villareal adesso è ufficiale Raul Albiol è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha detto: “Per me sono stati sei anni bellissimi ed incredibili a Napoli. Mi sono ...

FOTO – Diawara saluta Napoli : “Grazie al popolo napoletano per avermi fatto sentire uno di voi! Tre anni intensi e bellissimi…” : Diawara su Instagram saluta Napoli Amadou Diawara ex Bologna dice addio al Napoli, dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’ex Napoli ci ha tenuto a salutare i suoi ex tifosi tramite un bellissimo messaggio di addio su Instagram: “Tutte le avventure hanno un inizio ed una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie , gioie e sconfitte. ...

Kostas Manolas al Napoli - è ufficiale. La Roma lo saluta : "Ciao uomo dei sogni" : Ufficiale: Kostas Manolas è un nuovo giocatore del Napoli. Domenica sera, attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma ha comunicato la cessione del difensore centrale greco a titolo definitivo: "Ciao Kostas, grazie per questi 5 anni in giallorosso". Il club partenopeo ha versato nelle casse della

Il Napoli saluta Amadou : “Ciao Diawara e in bocca al lupo!” : Insieme al comunicato ufficiale della Roma arriva anche quello del Napoli. Il club di De Laurentiis ufficializza la cessione definitiva di Diawara ai giallorossi e ringrazia il guineano per i tre anni in maglia azzurra e per l’impegno profuso. Ecco il testo del comunicato: Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Diawara alla Roma. La Società ringrazia Amadou per l’impegno profuso in questi 3 anni con la maglia ...

Disperata la moglie del commerciante morto a Napoli : "L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato" : É Disperata Grazia Ragozzino, moglie del commerciante Rosario Padolino, 66 anni, morto oggi a Napoli dopo essere stato colpito da pezzi di cornicione in Via Duomo. Lo scrive su facebook dove scrive: “L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato”.“Non ci credo, sono Disperata” afferma tra le tante manifestazioni di solidarietà e affetto degli amici increduli. Padolino, conosciuto ...