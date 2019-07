Emanuela Orlandi | la lettera di Ali Agca | È viva e sta bene

Emanuela Orlandi - Ali Agca : “È viva e sta bene da 36 anni. Cia riveli i documenti segreti” : “È viva e sta bene da 36 anni, non ha mai subito nessuna violenza. Anzi è stata trattata bene sempre”. In una lettera aperta alla stampa internazionale e fatta pervenire dalla Turchia tramite il suo legale Alì Agca, l’attentatore di Papa Giovanni Paolo II, torna sul caso di Emanuela Orlandi, la 15enne sequestrata il 22 giugno 1983. Secondo l’ex lupo grigio la ragazza “non fu mai sequestrata nel senso classico del ...

Caso Emanuela Orlandi : “Chi sa parli - non si spiega tutto quello che sta succedendo - comprese le lettere” : Nonostante siano passati 36 anni, continua a tenere banco il Caso Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina vaticana misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983. Dopo l’apertura di due tombe, risultate vuote, al Cimitero Teutonico Vaticano, sono stati aperti due ossari da dove sono emerse migliaia di ossa, non tutte appartenenti a persone adulte. Le operazioni proseguiranno il 27 luglio, con un’analisi morfologica dei reperti contenuti negli ...

Caso Orlandi - migliaia di resti ritrovati negli ossari del Cimitero Teutonico. La famiglia : potrebbero esserci quelli di Emanuela : Esperti medico-legali al lavoro in due ossari sotterranei in Vaticano, nel quadro delle attività istruttorie delle autorità d'Oltretevere sul Caso di Emanuela Orlandi. Si sono...

Caso Emanuela Orlandi - aperti gli ossari del cimitero Teutonico : trovate migliaia di ossa : Continua, in Vaticano, la ricerca dei resti di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze tutt'ora misteriose il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni. Come ha reso noto Alessandro Gisotti, portavoce della Santa Sede, nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile, si sono concluse, dopo 6 ore, le incombenze istruttorie che hanno portato all'apertura degli ossari del cimitero Teutonico. Lo scorso 11 luglio, le tombe di due principesse tedesche ...

