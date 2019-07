Con Pesenti se ne va l' ultimo industriale del salotto di Cuccia

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Angelo Allegri Scomparso a 88 anni Giampiero. Il suo impero di cemento arrivava a giornali e banche Ci sono persone che, al di là dei loro meriti e delle loro inclinazioni individuali, finiscono per identificarsi con un mondo. Così è per Giampiero. L'imprenditore, morto ieri a Bergamo a 88 anni, ha incarnato più di chiunque altro quel capitalismo relazionale che ha dominato l'economia italiana fino al prevalere della globalizzazione dei mercati e della finanza. Su questo percorso, classe 1931, si era avviato per una sorta di investitura paterna. Proprio il padre Carlo, erede e guida dell'impero familiare costruito sul cemento, nel secondo dopoguerra si era trasformato in uno dei «raider» più aggressivi della Borsa milanese. Nel carniere di Italmobiliare, insieme a Italcementi una delle due società di punta del gruppo, erano entrati il colosso ...

ZoEmilyLife : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ?? Giampiero Pesenti RIP?? Grazie per tutto quello che hai realizzato con noi e che ancora il tuo… - papiniste : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ?? Giampiero Pesenti RIP?? Grazie per tutto quello che hai realizzato con noi e che ancora il tuo… - MilenaLazzaroni : RT @AmiciDellaPedia: #AmiciDellaPediatria ?? Giampiero Pesenti RIP?? Grazie per tutto quello che hai realizzato con noi e che ancora il tuo… -