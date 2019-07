Bene i sì su Tav e cantieri | ora ne aspetto altri dice Matteo Salvini

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nel giorno dell'informativa del premier Conte al Senato sul Russiagate,si lascia intervistare da Il Sole 24 Ore dopo aver dedicato ben due dirette Facebook ai 50 miliardi di investimenti sbloccati dal Cipe di ieri. Come premessa, in apertura d'intervista per sgombrare il campo dagli equivoci, il vicepremier leghista ammette: “Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe di andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari” però agli attriti e ai motivi o pretesti di crisi “non ci voglio neanche pensare” e che la crisi “mi sembrerebbe demenziale”. Insomma, finestre o no, il voto lo vede lontano. Soddisfatto dell'informativa di Conte sul Russiagate? “Conte ha detto quello che già sapevo. So perfettamente perché sono andato in Russia, chi ho incontrato, che non ho mai visto né chiesto soldi”. Il sentirsi accusare in Aula di essere al ...

