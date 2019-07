Ue - Onu - Nato Mattarella salda il patto con la troika diplomatica

Onu e Ue condannato raid su migranti in Libia - in azione F-16 americano degli Emirati : Il Consiglio di sicurezza dell'Onu e l'Ue hanno condannato il raid sul centro di detenzione dei migranti a Tagiura, a est della capitale libica Tripoli, che ha causato almeno 53 morti e oltre 130 feriti. Il Governo di accordo nazionale libico di Tripoli ha accusato dell'attacco il maresciallo della Cirenaica, Khalifa Haftar, e gli Emirati Arabi Uniti che avrebbero fornito l' F-16 di produzione americana con cui e' stato compiuto il bombardamento. ...

Juventus - Sarri avrebbe telefonato a B Onu cci : La Juventus sta allestendo la squadra del futuro e Fabio Paratici sta lavorando per consegnare al nuovo tecnico una formazione davvero molto forte e composta da giocatori molto fisici, che però possano abbinare anche molte doti tecniche. Infatti, Maurizio Sarri vuole far coesistere queste caratteristiche perchè vuole che la sua squadra abbia il pallino del gioco. Per questo motivo, Fabio Paratici è sulle tracce di giocatori ben piazzati ...

BOnus condizionatori 2019 - come si ottengono le agevolazioni fiscali : Il 'Bonus condizionatori 2019' è una detrazione Irpef, che può variare dal 50% al 65%. Ma non sono queste le uniche agevolazioni: in caso di acquisto di una macchina a risparmio energetico o di sostituzione di un vecchio impianto a pompa di calore, l'iva scende dal 22% al 10%. La riduzione vale per il costo del condizionatore e dell'installazione.-- --