Palermo | il club ha una nuova proprietà | Mirri e Di Piazza la spuntano sulla concorrenza

Palermo - sei proposte per rilevare il club - c’è Ferrero : Palermo offerte – Si è chiuso con sei proposte ricevute il bando di gara per rilevare il Palermo Calcio. Adesso, per il sindaco Leoluca Orlando l’obiettivo è chiudere su un nome entro la serata odierna. Dal presidente della Samp Massimo Ferrero, all’imprenditore palermitano della pubblicità, fino agli arabi dello Zurich Capital funds di Londra: sono […] L'articolo Palermo, sei proposte per rilevare il club, c’è Ferrero è stato ...

Palermo - Foggia e altri 4 club fuori dal professionismo. Il 16 luglio chiude bando per la Serie D : La roulette russa delle iscrizioni, quest’anno, ha fatto saltare sei teste, proprio come un anno fa. Palermo e Foggia sono fuori dal calcio professionistico dopo aver disputato la passata...

Palermo - il sindaco Orlando : “Ho ricevuto decine di mail per l’acquisto del club” : “Ho ricevuto decine di mail per quanto concerne l’acquisizione del club rosanero“. Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso della conferenza stampa di presentazione del bando per l’assegnazione del titolo della squadra siciliana di calcio. Futuro Palermo, il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse “Come avevo preannunciato – prosegue – da sindaco ...

Palermo - pronto il bando per il nuovo club : i possibili acquirenti : Domani alle 11 a Palazzo delle Aquile, sede del Comune, “il sindaco Leoluca Orlando presenterà l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di società sportive per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Palermo al campionato 2019/2020″. Oggi la Covisoc ha comunicato alla Federcalcio l’elenco delle società aventi diritto a partecipare ai campionati professionistici. Il ...

Ferrero a Palermo per team donne - e in corsa per club : Dal un possibile addio alla Sampdoria al 'nuovo amore' targato Palermo. Massimo Ferrero sembra proprio non aver perso tempo e se da una parte appare aperta la porta una cessione del club doriano, dall'altra ha gia' in mente un progetto nel mondo del calcio per riportare in auge i rosanero. Proprio per questo l'imprenditore e produttore cinematografico ha deciso di sbarcare in Sicilia per partecipare al bando per l'assegnazione del titolo ...

Calcio : il Palermo escluso dalla Serie B. La Covisoc ha rigettato la richiesta di iscrizione del club siciliano : Non giungono buone notizie per il Palermo, escluso dal prossimo campionato di Calcio di Serie B. La Covicoc, infatti, ha dato parere negativo relativamente all’iscrizione del club siciliano nella Serie cadetta per l’assenza dei criteri economici finanziari previsti per il conseguimento della licenza ai fini della partecipazione al campionato, come riporta l’Ansa. Per via della mancata consegna della documentazione, relativa ad ...

Palermo - Dragotto si fa avanti : “Per l’acquisto del titolo del club io ci sono” : “Se trovo quattro-cinque imprenditori seri sono disposto ad acquistare il titolo del Palermo Calcio”. Ad annunciarlo è Tommaso Dragotto, imprenditore palermitano proprietario di Sicily by Car, nel corso dell’intervista rilasciata all’agenzia Italpress. Il club rosanero sembra ormai destinato a ripartire dal campionato di Serie D, dopo che l’attuale proprietà, guidata da Salvatore Tuttolomondo non è riuscita a ...

Palermo - Bergamo è il nuovo presidente del club : nominato nuovo presidente Palermo. Tempo di cambamenti in casa Palermo, in attesa di capire l’evoluzione della situazione in vista della nuova stagione, dove è stato nominato il nuovo cda. ora formato da tre componenti tutti espressione della proprietà riconducibile al direttore finanziario di Arkus Network Salvatore Tuttolomondo. Nella giornata di ieril’assemblea ha determinato la decadenza […] L'articolo Palermo, Bergamo è il ...

Palermo - i giocatori pronti a mettere in mora il club : I giocatori del Palermo verso la messa in mora del club rosanero. La conferma arriva dal’avvocato dell’AIC Danilo Coppola, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. «Stiamo preparando la documentazione per la messa in mora e l’istanza di fallimento della società. L’ottimismo si è perso strada facendo, la situazione del Palermo è molto grave. C’ è […] L'articolo Palermo, i giocatori pronti a mettere in mora il ...

Palermo - a rischio l’iscrizione in Serie B : Massimo Ferrero pronto ad acquistare il club rosanero : Il presidente della Sampdoria ha in mente di rilevare il club rosanero in caso di mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B Sono giorni frenetici per il Palermo, la cui iscrizione al prossimo campionato di Serie B non è stata al momento accettata. Il club rosanero si trova adesso in un pericoloso limbo, che potrebbe compromettere la stagione che dovrà partire tra poche settimane. In soccorso della società sembra però arrivare ...

Clamoroso - dramma Palermo : il club non si iscrive - addio Serie B! : Ha del Clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore in casa Palermo. La società rosanero non è infatti riuscita a iscriversi al prossimo campionato di Serie B. La scadenza per la domanda era fissata a mezzanotte, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che non si sia riuscito a concludere tutto in tempo. Alla base non ci sarebbero problemi economici ma burocratici: mancherebbe infatti l’originale della fideiussione che andava ...

Palermo - sospiro di sollievo : Balata dà ragione al club rosanero : sospiro di sollievo in casa Palermo. La Lega di Serie B nelle ultime ore ha fatto un passo indietro e ha confermato che il debito del Palermo non ammonta al milione e settecentomila euro ma a molto meno, poco più di 328 mila euro, si avvicina sempre di più dunque l’iscrizione per il club rosanero. Il presidente Balata ha accolto l’istanza del Palermo. “All’esito – si legge nella lettera inviata dallo stesso ...

Palermo - Albanese : “Il club sarà iscritto al campionato” : Il presidente del Palermo Alessandro Albanese ha parlato prima del consiglio d’amministrazione dei rosa-nero sull’iscrizione alla prossima Serie B: “Il 24 giugno il Palermo sarà iscritto al campionato”. Ieri il presidente del Venezia Joe Tacopina aveva detto che per l’iscrizione al campionato “servono soldi veri e non quelli del monopoli” e oggi ai microfoni dell’emittente televisiva Trm ...

Palermo - il patron : «Giudici ci hanno restituito onore. Risaneremo club in 12 mesi» : «Un plauso ai giudici della Corte federale d’appello che, benché sotto pressione dei media, della piazza e quant’altro, hanno saputo restituire parzialmente, rivendicando la loro terzietà, l’onore sottratto al Palermo calcio». Lo ha detto Salvatore Tuttolomondo, il patron di Arkus Network, la società che ha acquisito il club rosanero, il giorno dopo la sentenza della […] L'articolo Palermo, il patron: «Giudici ci hanno ...