Neonato in imminente pericolo di vita trasportato urgentemente in volo con un Falcon

Aeronautica Militare : trasporto aereo urgente per Neonato in imminente pericolo di vita da Cagliari a Linate [FOTO] : Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, un bimbo di soli due giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato con la massima urgenza da Cagliari a Milano Linate, a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, protetto da una culla termica, accompagnato dai familiari e costantemente supervisionato da un’equipe medica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere immediatamente ...