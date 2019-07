Lampedusa | l' isola dell' emergenza che non c' è ditelo anche a Matteo Salvini

Un altro "mini sbarco" a Lampedusa : in dodici arrivano sull'isola : Mauro Indelicato Sono dodici i migranti approdati nelle scorse ore a Lampedusa a bordo di un piccolo barchino. Insolita la composizione del gruppo: solo un adulto presente, il resto è composto da donne e bambini Un altro sbarco con un piccolo barchino e con a bordo una decina di persone si è verificato nelle scorse ore a Lampedusa. Non è certamente il primo di questa estate 2019. Si tratta dell’ultimo episodio del genere annotato tra ...

Lampedusa - sfogo del sindaco Martello contro ong e immigrati : isola allo sbando - sinistra e Ue se ne fregano : sinistra e ong pensano ai migranti, a quelli che chiamano salvataggi ma sono attacchi politici, all'Italia e a Matteo Salvini. E non pensano a Lampedusa, meta privilegiata di ong, barche e barchine. Ma Lampedusa è stremata, allo sbando. Lo dimostrano le parole del sindaco dell'isola, Salvatore Marte

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull'isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Un'imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell'isola. I Migranti sono stati portati sull'isola e trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacolo già "al co

Sbarcati altri 19 migranti a Lampedusa - l'hotspot dell'isola in crisi : Sbarcati nella notte altri 19 migranti a Lampedusa. Non si fermano, dunque, gli sbarchi definiti ‘fantasma’, ma che hanno un peso nella gestione e vivibilità dell’hotspot, con oltre 200 presenze a fronte di una capienza di 97. Nel tardo pomeriggio di ieri erano arrivati in dieci.Ieri, 7 luglio, il sindaco dell’isola, Totò Martello aveva spiegato che i migranti ospiti della ...

L'Alan Kurdi verso Lampedusa : «Non temiamo Salvini». Il veliero Alex si dirige verso l'isola : Sea Eye: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno tiene il punto: «C'è la disponibilità del governo maltese, non si capisce perché debbano decidere dove andare e non andare»

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa. 25 persone arrivano sull’isola tra la curiosità di residenti e turisti : Venticinque Migranti sono sbarcati nella serata di domenica 30 giugno a Lampedusa, tra la curiosità dei residenti e dei turisti. le forze dell’ordine li hanno poi accompagnati in un centro di prima accoglienza sull’isola. Sea Watch, oggi l’udienza di convalida dell’arresto della capitana Carola Rackete L'articolo Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa. ...

Lampedusa - la Sea Watch nei pressi dell'isola : deputati Pd chiedono di salire a bordo : La vicenda della nave Sea Watch 3, rimasta per circa due settimane al largo dell'isola di Lampedusa, non è ancora giunta al termine. Il natante della Ong tedesca nelle scorse settimane ha infatti tratto in salvo 42 migranti e ha chiesto fin dal primo momento alle autorità italiane di poter sbarcare in un porto sicuro. La comandante Carola Rackete, visto il diniego delle autorità italiane ed europee, ieri ha deciso di forzare il blocco e ...

Sea Watch - notte davanti Lampedusa : «Disperazione a bordo». Barchino porta 10 tunisini sull'isola : Un'altra lunga giornata oggi a Lampedusa dove si attende di conoscere la sorte della Sea Watch che staziona davanti alla costa di Lampedusa. I 42 migranti si trovano da due settimane sulla nave...

Lampedusa - mentre la Sea Watch3 è ferma fuori dal porto sull’isola approdano 10 migranti arrivati con un barchino : mentre la Sea Watch è ancora ferma davanti alla costa di Lampedusa, all’alba di stamane sono approdati direttamente in porto altri dieci migranti, presumibilmente tunisini, con un barchino. A bordo della piccola barca anche una donna e un minorenne. I dieci sono arrivati al molo della madonnina, sotto gli uffici della capitaneria di porto. Sea Watch forza blocco italiano e arriva davanti a ...

Silvio Berlusconi - la prima volta nella villa in Lampedusa : delirio sull'isola per il Cav : C'è sempre una prima volta. E domenica è stata la prima volta di Silvio Berlusconi nella casa acquistata anni fa a Lampedusa. Il leader di Forza Italia si è palesato sull'isola in Sicilia, dove è stato preso d'assalto da turisti e Lampedusani. Atterrato con un volo privato, in molti hanno chiesto a

Lampedusa - la costosissima isola degli immigrati : quanto si spende per una vacanza : Dici Lampedusa e pensi ai migranti. Ai barchini che partono dal Nordafrica carichi di profughi illusi di trovare un mondo migliore attraversando il Mediterraneo. Carrette del mare e gommoni pilotati da trafficanti di esseri umani senza scrupoli che si bloccano a qualche chilometro dalle coste dell'

Lampedusa - Sea Watch ancora bloccata - ma sull'isola sbarcano altri 45 migranti : Nelle acque intorno a Lampedusa è andato in scena l'ennesimo paradosso, frutto della cattiva gestione dei flussi migratori e della volontà dei ministri italiani di imputarsi nella loro lotta contro le Ong senza trovare un altro modo per ridurre gli sbarchi. E così è capitato oggi che mentre la Sea Watch è ancora a largo della costa con 43 migranti a bordo, quelli soccorsi lo scorso 12 giugno, in 45 sono sbarcati senza problemi, arrivati con ...

Migranti - sbarco-beffa a Lampedusa. In 45 approdano sull'isola mentre restano fuori da una settimana i 43 a bordo della Sea Watch : Continuano senza sosta gli sbarchi autonomi. Da stasera manifestazioni di solidarietà con la Ong. L'Oim torna a chiedere la concessione di un porto