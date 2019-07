Jaguar XE SV Project 8 - Altro giro al Ring | altro record - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La Jaguar ha migliorato ulteriormente ildella XE SV8 sull'anello nord del Nürburg. La berlina, che nel 2017 aveva già segnato un tempo da primato, ha riconquistato il miglior crono della sua categoria migliorando di 2,9 secondi il dato precedente, scendendo a 8 minuti, 18 secondi e 361 millesimi. Il tempo migliora con le nuove Michelin Cup 2 R. La vettura utilizzata per questa iniziativa è dotata del pacchetto opzionale Lightweight, che elimina il divano posteriore, sostituendolo con la gabbia di protezione. L'esemplare calzava anche i nuovi pneumatici Michelin Sport Cup 2 R semi slick omologati per l'uso stradale e, per le sospensioni di serie, sono state impostate le regolazioni più estreme. Il pilota che ha ottenuto ilcon la8 è Vincent Radermecker, coinvolto nello sviluppo fin dalle prime fasi. Nessuna modifica alla meccanica: il V8 5.0 con ...

