Io e te | la frase che fa scattare Raffaella Carrà | telefonata in diretta a Pierluigi Diaco

Ue - Savona : “Ursula Von der Leyen dice che monitorerà conti italiani? Non mi faccio disturbare da questa frase. Diamoci una calmata” : “La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha detto che monitorerà da vicino i conti italiani? questa frase, detta così, non mi piace. Non avrebbe dovuto dire che sta monitorando, come se noi avessimo delegato il nostro potere. Noi siamo all’interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale e io mi attendo da Von der Leyen un discorso di diverso ...

Giulio Raselli - è polemica dopo frase ambigua : il costume che fa danni : Uomini e Donne, il post di Giulio che scatena le polemiche La pubblicazione di una foto di Giulio Raselli su Instagram ha riacceso gli animi di coloro che credono che dietro a qualsiasi post pubblicato sui social network ci sia Uomini e Donne; tutto può essere, questo è vero, ma bisogna anche capire che Giulio […] L'articolo Giulio Raselli, è polemica dopo frase ambigua: il costume che fa danni proviene da Gossip e Tv.

Caduta Libera - tra poche ore la caduta di Nicolò Scalfi? Clamoroso : la frase di Gerry Scotti che lo conferma : L'avventura di Nicolò Scalfi a caduta Libera potrebbe essere giunta al termine. Lo si dice da giorni, ora arrivano ulteriori conferme. Il campione, entrato nella storia dei quiz italiani per aver vinto di più (651.000€) ed aver superato le 80 puntate come campione in carica, potrebbe lasciare a brev

Luigi Di Maio "come il "panda" : la frase rubata a Montecitorio - il deputato che sbertuccia il grillino : La politica è fatta anche di sfottò e immagini. Quella che gira negli ultimi giorni in Transatlantico è un Luigi Di Maio versione "panda", il simpatico orsetto in via di estinzione. Il capo grillino è in gravissima difficoltà, interna ed esterna, schiacciato tra la fronda interna capeggiata da Fico

Ilaria e Massimo - la frase a Temptation Island che fa infuriare il pubblico : Ilaria e Massimo a Temptation Island 2019: la frase che non piace Ilaria Teolis e Massimo Colantoni a Temptation Island 2019 sono già protagonisti di qualche piccolo colpo di scena. In particolare, una frase non è piaciuta per nulla al pubblico di Canale 5. Sui social i telespettatori si sono decisamente scagliati contro Massimo, la […] L'articolo Ilaria e Massimo, la frase a Temptation Island che fa infuriare il pubblico proviene da ...

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ C'è una frase che fa ben sperare i tifosi... : GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? Esteban, giornalista di As, parla di una trattativa Pep-Juve ancora aperta. E De Napoli è convinto che l'affare si farà.

Pep Guardiola alla Juventus - la frase raggelante : "Se il Manchester City non mi caccia..." : Mai un allenatore è stato così cercato, mai un allenatore è stato così bramato. Pep Gaurdiola è l' oggetto del desiderio dei tifosi juventini, ma una volta per tutte i sostenitori bianconeri dovranno farsene una ragione: il tecnico spagnolo non ha nessuna intenzione di muoversi dal Manchester City.

Maxi-schermi al San Paolo - partita l’installazione : “Sogno di scrivere presto quella frase…” : Maxi-schermi al San Paolo, partita l’installazione: “Sogno di scrivere presto quella frase…” Maxi-schermi al San Paolo, partita l’installazione: “Sogno di scrivere presto quella frase…”. Al via i lavori per installare i Maxi-schermi al San Paolo. Si tratta di due dispositivi di ultima generazione, con caratteristiche all’ avanguardia. Saranno due Ledwall da 120 metri quadrati ad alta ...

Matteo Salvini - la frase sulle foto con Silvio Berlusconi che spiega la sua alleanza con Luigi Di Maio : Matteo Salvini non è solo il leader indiscusso della Lega, ma anche della comunicazione politica. E per esserlo il ministro dell'Interno fa conto su molti trucchi del mestiere: "Quando mi vedo nelle foto con gli altri leader del centrodestra, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mi sembro vecchio