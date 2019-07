F1 | GP Germania 2019 | Sebastian Vettel-Ferrari | sarà addio a fine stagione? Possibili

F1 - GP Germania 2019 : Lewis Hamilton può infrangere ogni record. Tutti i prossimi obiettivi : nel mirino le vittorie di Schumacher : Il Mondiale 2019 di Formula 1 si appresta ad affrontare l’undicesimo Gran Premio di una stagione sinora dominata dalla Mercedes ed in particolare da Lewis Hamilton, leader del campionato con sette vittorie di tappa già in archivio. Il fuoriclasse britannico sta sfruttando nel migliore dei modi l’immenso potenziale della W10 per ipotecare il sesto titolo iridato della carriera e per avvicinare diversi record storici della F1 che fino ...

F1 - GP Germania 2019 in tv : orari - programma - palinsesto Sky e TV8 : Ci stiamo avvicinando ad ampi passi alla undicesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2019. Tutto è pronto, infatti, per il Gran Premio di Germania sul circuito di Hockenheim. Siamo ormai ad un passo dalla vacanze estive (che si apriranno dopo il Gran Premio di Ungheria della prossima settimana) e tutti i piloti vogliono arrivarci nelle migliori condizioni. Chi sembra lanciatissimo in questo momento è ovviamente Lewis Hamilton che proverà a ...

F1 - GP Germania 2019 : Ferrari - lo sviluppo non ha convinto. Lacune aerodinamiche evidenti e Red Bull sempre più vicina : Mentre da un lato la Mercedes prosegue nel suo Mondiale di Formula Uno 2019 come un carro armato sia in pista, sia fuori, quindi a livello di sviluppo sulla vettura, la Ferrari non riesce a tenere questo passo e, anzi, ora deve iniziare concretamente a difendersi nei confronti della Red Bull, piuttosto che pensare alle Frecce d’argento. Gli ultimi Gran Premi hanno sottolineato questo pericolo, con la vittoria di Max Verstappen in Austria, ...

F1 - GP Germania 2019 : Charles Leclerc prima guida “in pectore” della Ferrari. Il monegasco a caccia della prima vittoria : Il Campionato Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a superare il giro di boa della stagione con l’undicesima tappa in programma dal 26 al 28 luglio ad Hockenheim valevole per il Gran Premio di Germania. In casa Ferrari i due piloti stanno vivendo un momento diametralmente opposto, con un Sebastian Vettel in difficoltà dal punto di vista psicologico ed un Charles Leclerc in grande spolvero che sta mettendo in mostra tutto il suo talento ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel torna sul luogo del delitto. A Hockenheim 2018 l’inizio della grande cris : Era il 22 luglio 2018, praticamente si può dire un anno fa. Sebastian Vettel stava conducendo con ampio margine il Gran Premio di Germania, la sua gara di casa. Era pronto, prontissimo a salire sul gradino più alto del podio davanti al proprio pubblico e ad allungare nella classifica del Mondiale di Formula Uno nei confronti della Mercedes, laddove prende vita la casa con la stella a tre punte. Al giro numero 51, tuttavia, il ferrarista commette ...

F1 - GP Germania 2019 : le vittorie della Ferrari a Hockenheim. Undici successi totali ma l’ultimo risale al 2012 con Alonso : Mancano ormai cinque giorni all’inizio del weekend di gara di Hockenheim, storico tracciato tedesco che ha già ospitato 37 edizioni del Gran Premio di Germania valevoli per il Mondiale di Formula 1. La Ferrari ha un ottimo feeling con la pista tedesca ed infatti è la scuderia con il maggior numero di vittorie ottenute a quota 11, anche se l’ultimo successo risale addirittura al 2012 e dunque prima dell’era ibrida. Il primo ...

GP Germania 2019 : le caratteristiche di Hockenheim : Il GP di Germania si corre sullo storico circuito di Hockenheim, famoso per le sue velocità elevate e i lunghi rettilinei, ma l’attuale configurazione – inaugurata nel 2002 – è più bilanciata e mista. Per questo motivo sono stati nominati C2, C3 e C4 quali rispettivamente hard, medium e soft. Queste tre mescole sono all’incirca […] L'articolo GP Germania 2019: le caratteristiche di Hockenheim sembra essere il primo su ...

F1 - GP Germania 2019 : la Ferrari sogna la vittoria - la pista di Hockenheim può esaltare la SF90? : Il Mondiale di Formula Uno lancia la propria volata verso le vacanze estive. Prima del Gran Premio di Ungheria del 4 agosto, infatti, è tempo del Gran Premio di Germania 2019 sul circuito di Hockenheim. La pista tedesca regala brutti ricordi alla Ferrari, dato che un anno fa l’incidente di Sebastian Vettel rappresentò il classico punto di svolta di una stagione che sembrava puntare in ben altra direzione, ovvero verso il titolo. Tutto andò ...

F1 - GP Germania 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Hockenheim : Dal 26 al 28 luglio va in scena ad Hockenheim il Gran Premio di Germania 2019, undicesimo round del Mondiale di Formula 1 e penultimo weekend di gara prima della pausa estiva di quattro settimane che terminerà l’1 settembre in Belgio. Si profila un fine settimana molto importante specialmente per quanto riguarda alcuni piloti tra cui spicca sicuramente il padrone di casa tedesco Sebastian Vettel, reduce da un periodo abbastanza complicato ...

Equitazione - Dressage Nations Cup Aquisgrana 2019 : la Germania trionfa in casa - dominio anche nel Grand Prix Special : Non cambia di una virgola il podio del Grand Prix Special di Dressage valido per la tappa di Nations Cup di Aquisgrana rispetto a quello registrato nel Grand Prix: Isabell Werth domina anche la seconda delle due prove valide per la classifica per nazioni, vinta dalla Germania con Grande margine su Danimarca, seconda, ed USA, terzi. Classifica Grand Prix Special Dressage Aquisgrana (Top 3) 1 Isabell Werth (GER) Bella Rose 2 84.447 2 Dorothee ...

Mondiali Scherma 2019 – Bronzo per l’Italia nella sciabola a squadre maschile : Germania sconfitta 45-38 : l’Italia si porta a casa un’altra medaglia di Bronzo, questa volta nella sciabola a squadre maschile: Germania sconfitta 45-38 Quinta medaglia di Bronzo per l’Italia ai Mondiali di Scherma 2019. Dopo la vittoria delle ragazze della spada a squadre sull’Ucraina, tocca agli uomini della sciabola a squadre rimpinguare il medagliere italiano. Gli azzurri ottengono un’importante vittoria per 45-38 al termine di una sfida dominata sulla Germania ...

Baseball - Europei Under 15 2019 : Italia sconfitta in finale dalla Germania : L’Italia perde in finale, a Nettuno, gli Europei Under 15: la Nazionale degli azzurrini è stata sconfitta nell’ultimo atto dalla Germania con il netto punteggio di 10-3. I ragazzi del manager Roberto De Franceschi hanno retto il ritmo dei tedeschi per metà gara, fino a quando le molte disattenzioni difensive azzurre hanno scavato un solco insormontabile. Per arrivare alla finale, l’Italia aveva passato col brivido il primo ...

Scherma - Mondiali 2019 : spadiste ai quarti con il brivido. Germania battuta all’ultima stoccata : Rossella Fiamingo scaccia via gli incubi e regala i quarti di finale all’Italia nella prova a squadra di spada femminile. La stoccata nel minuto supplementare della sfida contro la Germania può avere un peso specifico fondamentale per le azzurre in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andare ai quarti al Mondiale era necessario e il quartetto italiano (Navarria, Fiamingo, Isola, Clerici) lo ha fatto nella maniera più ...