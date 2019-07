Claudia Gerini in libertà | guarda che mezzo Senza veli!

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 24 luglio 2019) E’ stato il costume azzurro intero a giocarle un brutto scherzo. Per la gioia dei paparazzi.in vacanza a Formentera viene pizzicata dal settimanale Diva e Donna con un seno in libera uscita. IlSenza veli che finisce nell’obiettivo per colpa di un piccolo incidente sexy. L’allacciatura dietro al collo si smolla e il capezzolo finisce in primo piano.è una mamma sensuale e bellissima. Con la figlia Linda, avuto dal suo ex Federico Zampaglione, improvvisa lezioni di nuoto mostrando il suo fisico allenato, ma non mancano nemmeno gli scatti bollenti con porzioni di pelle nuda a vista.

