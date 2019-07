Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Dopo un anno di esperienza ad Andorra, con il MoraBanc, perè giunto il tempo del ritorno in. La destinazione è sarda, e si chiama, dove va a far compagnia a un parconi già particolarmente ampio (ci sono Marco Spissu, Stefano Gentile, Achille Polonara, Lorenzo Bucarelli e i veterani Jack Devecchi e Daniele Magro). Nell’ultima stagione in Liga ACBha messo insieme cifre di tutto rispetto: 7.9 punti a gara con il 50% da due e il 35% da tre. Numeri molto simili in EuroCup, dove Andorra è arrivata finosemifinale: 7.8 punti, 50% da due e 32,9% da tre. Il giocatore bolognese èquarta casacca indossata nella nostra massima serie, dopo quelle di Caserta tra il 2013 e il 2015, della Virtus Bologna (con cui è cresciuto) nella sfortunata annata 2015-2016, quella della retrocessione, e di Brescia tra il 2016 e il 2018. In ...

OA_Sport : Basket: Michele Vitali torna in Italia e approda alla Dinamo Sassari - Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Dinamo Sassari, firmato Michele Vitali - CentotrentunoC : #Basket #SerieA | Un altro prezioso tassello per la nuova Dinamo #Sassari 2019/2020: da #Andorra arriva Michele… -