“Avanti con nostra battaglia”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) (AdnKronos) – “Lo abbiamo sempre detto che non abbiamo governi amici e quello che è successo ieri è un’ulteriore dimostrazione”. Così all’Adnkronos Lele Rizzo, uno dei leader del Movimento No Tav, all’indomani del . “Le parole del premier sono un atto politico molto chiaro che va verso le braccia di Salvini per tenere in piedi il governo e salvare la faccia ai 5 Stelle perché sappiamo che se si va in Parlamento tutti voteranno a favore, eccetto i Cinque Stelle che potranno dire di aver fatto il possibile. Tutto questo per noi è inaccettabile”. “Per quanto riguarda il Movimento – aggiunge – per ora non cambia nulla, continuiamo sullastrada convinti di riuscire a fermare l’opera e di non essere minoranza nel Paese, dunque proseguiremo con labattaglia in tutte le sue forme”. “E sabato, ...

