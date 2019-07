Amici | Miguel Chavez crolla | Mi ha fatto impazzire | chi è la ragazza che lo

Il Resto Non Esiste Più (Yeah Yeah Yeah) di Miguel Wave - il ballerino di Amici pubblica un singolo : Il Resto Non Esiste Più (Yeah Yeah Yeah) di Miguel Wave è disponibile in digital download e in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno. Miguel Chavez, 20 anni è nato in Colombia a Medellín ed è già noto al pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Miguel non era in gara, però, come cantante bensì come ballerino. Terminato il programma, il giovane si mette in gioco in una nuova disciplina ...