AMD Flute sarà il SoC di Xbox Scarlett? Spuntano benchmark e specifiche

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L'utente Twitter KOMACHI ENSAKA, attraverso un post ha pubblicato alcuni dettagli interessanti che coinvolgono un nuovo SoC di AMD chiamato con il nome in codicee che potrebbe essere utilizzato sulla prossima console di Microsoft,.Dai risultati del, sebbene non ci siano dettagli riguardo al suo uso, sappiamo che Microsoft sta lavorando con AMD per produrre un SoC personalizzato che riesca a combinare un processore ed una scheda grafica per la prossima, allo stesso modo in cui AMD e Sony starebbero lavorando assieme al processore Gonzalo per PlayStation 5.Secondo quanto trapelato, AMDè formato da otto core Zen2 per un totale di 16 thread, mentre il clock della CPU parte da 1,6 GHz per arrivare ad un massimo di 3,2 GHz. Queste caratteristiche fanno pensare a una componente che verrà utilizzata in sistemi compatti, proprio come una console. ...

