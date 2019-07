Fonte : ilpost

(Di martedì 23 luglio 2019)per i(lesbiche, gay, bisessuali e transgender), èa San Pietroburgo, in Russia. Il corpo diè stato trovato vicino alla sua casa con diverse ferite di arma

ilpost : Yelena Grigoryeva, nota attivista russa per il diritti delle persone LGBT, è stata uccisa a San Pietroburgo - gloquenzi : RT @ilpost: Yelena Grigoryeva, nota attivista russa per il diritti delle persone LGBT, è stata uccisa a San Pietroburgo - susi_pie : RT @ilpost: Yelena Grigoryeva, nota attivista russa per il diritti delle persone LGBT, è stata uccisa a San Pietroburgo -