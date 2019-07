Salvini a Bibbiano | commissione d' inchiesta | su affidi entro agosto

Bibbiano - Salvini : senza pace per i bimbi : 17.00 "Non avrò pace fino a che l'ultimo bimbo sottratto ingiustamente alla propria famiglia non tornerà a casa da mamma e papà".Lo ha detto Salvini a Bibbiano, sulli affidi illeciti."Entro agosto la proposta della Lega di una commissione d'inchiesta sulle case-famiglie.Andremo fino in fondo non solo sui 10mila bimbi strappati alle famiglie in E.Romagna,ma in tutta Italia.Segnalate al Viminale". Di Maio definisce il Pd il partito di Bibbiano, ...

Salvini a Bibbiano : “Perché tribunali dei minori non vanno nei campi rom a portare via quei bambini? Con famiglie italiane sono implacabili” : “Ogni volta che vado a visitare i campi rom da ministro mi chiedo perché i tribunali dei minori non vanno non vanno a portare via quei bimbi”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Bibbiano, cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. Discorso in cui Salvini non perde occasione per citare rom e migranti, i cavalli di battaglia della Lega. “Mi ...

Inchiesta Bibbiano - Salvini : “Bambini devono tornare a casa. Tribunali vadano anche nei campi rom” : "Non avrò pace finché l’ultimo bambino in Italia sottratto alle famiglie torni a casa da mamma e papà. Non mi interessa fare ragionamenti di politica o di partito, anche perché temo che con la commissione di Inchiesta, schifezze, falsità, truffe emergeranno in altre città italiane", commenta Matteo Salvini da Bibbiano. Poi il riferimento ai campi rom: "Mi chiedo perché non ci sia un tribunale di minori che vada a salvare quei bambini".Continua a ...

Bibbiano - oggi la visita di Salvini. Il Pd : “Sciacallaggio politico. Vada a Foggia dove hanno arrestato sindaco leghista” : Una “passerella di dubbio gusto” per fare “sciacallaggio politico“. Le critiche del Partito democratico alla visita di Matteo Salvini a Bibbiano, la cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. L’arrivo è stato annunciato dallo stesso ministro dell’Interno sui suoi canali social: “oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ...

