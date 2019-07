Papà di 37 anni gioca in mare con i tre figli | un' onda gli rompe il collo e lo uccide

Tom Brady - il marito di Gisele Bundchen si butta dalle rocce con la figlia di 6 anni. Contro di lui le accuse : “Un cattivo Papà” : Un salto, dalle rocce, in una pozza d’acqua di un fiume, con la figlia di sei anni che cade in acqua in malo modo. Tom Brady, uno dei più grandi giocatori di football americano della storia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il momento in cui si lancia, in volo, con Vivien Lake, la secondogenita nata dall’unione con la moglie e supermodella Gisele Bundchen, in un corso d’acqua in Costa Rica. “Diventerà una ...

Mattia Torre - è morto l’autore “Papà” della serie tv cult Boris (e di tante altre cose) : aveva 47 anni : È morto dopo una lunga malattia Mattia Torre, scrittore, sceneggiatore e autore tv. Ne dà notizia Il Mattino. Torre, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico è tra i “papà” della serie tv cult Boris. Nato nel 1972, l’esordio a teatro come autore delle commedie L’ufficio, Io non c’entro, Tutto a posto e Piccole anime. Matteo ha scritto anche per il cinema: da Piovono mucche che ha vinto il premio Solinas per la ...

Bimba di 6 anni muore al campo da golf : «Colpita da una pallina durante la partita del Papà» : Tragedia su un campo da golf negli Stati Uniti. Una bambina di appena 6 anni, Aria Hill, è morta dopo essere stata colpita da una pallina lanciata da suo padre Kellen, che stava guardando...

Addio al Papà di Montalbano - Camilleri è morto a Roma. Aveva 93 anni : Lo scrittore, drammaturgo e regista era ricoverato dal 17 giugno scorso in terapia intensiva dopo esser stato colpito da infarto

"Spero di non vedere chi ha ucciso mio figlio condannato a 2-3 anni". L'appello del Papà di Alessio a Salvini e Di Maio : vittorIl papà di Alessio D'Antonio, uno dei due cuginetti uccisi dal Suv a Vittoria, lancia un appello tramite l'Agi a Salvini e Di Maio: "Non voglio ritrovarmi davanti al fatto che chi li ha uccisi se la cavi con due o tre anni di carcere. Ci tengo a fare un appello a Salvini e Di Maio affinché venga fatta piena e vera giustizia. Spero di non ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a ...

Pino Insegno - 60 anni - presto Papà : il nome scelto per il quarto figlio (e il motivo) : Pino Insegno, ora manca davvero poco. Tra poche settimane il noto attore, conduttore e doppiatore romano, 60 anni a fine agosto, darà il benvenuto al nuovo erede. Si tratta del quarto figlio dopo Matteo e Francesco, avuti dall’ex moglie Roberta Lanfranchi, e il piccolo Alessandro nato dall’unione con Alessia Navarro che, come spiegato da Insegno al settimanale Nuovo, dovrebbe partorire tra l’8 e il 10 agosto con cesareo. Pino e Alessia, attrice ...

Auto con Papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco e Antonino muoiono a 13 e 9 anni : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, rimasto gravemente. Dopo il ricovero in ospedale in gravissime condizioni anche il figlio più piccolo, Antonino di 9 anni, è deceduto.Il piccolo era stato ...

