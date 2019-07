Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre | Italia schiacciasassi | Hong Kong ko

Fonte : sportfair

(Di martedì 23 luglio 2019) Gli azzurri delnon lasciano scampo a, vincendo con il punteggio di 45-28 e volando in semifinale La nazionalena distacca il pass per la semifinale aidi, in corso di svolgimento a Budapest. Dopo aver superato i primi due turni ieri, il quartetto azzurro comporto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola supera nei quarti di finale la formazione dicon il punteggio di 45-28. Un confronto a senso unico a favore degli azzurri, che adesso affronteranno in semifinale la Francia alle 13.50 per un posto nella finalissima.L'articoloko e semifinale in tasca SPORTFAIR.

