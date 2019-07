La Manica si è allargata

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) L’Europa di oggi è perfettamente rappresentata da due grandi paradossi: in Grecia e in Gran Bretagna si è svolto un referendum per decidere se restare o meno nell’euro e nell’Unione ma l’esito di questo esercizio di democrazia diretta è stato ribaltato. Il paese ellenico, ora retto da una nuova maggioranza e guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis, pur di restare nella moneta unica e ignorando il “no” popolare alla Troika del luglio del 2015, si è sottoposto comunque ad una cura spietata che gli ha abbassato le difese immunitarie ma gli ha permesso di non mollare gli altri partner; il Regno Unito, non sapendo come uscire dal labirinto in cui si è cacciato dopo il referendum che ha sancito la Brexit, sta facendo di tutto per allontanare il momento dell’addio, gode di fatto di una moratoria concessa dal Consiglio ...

