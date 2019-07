Amanda Knox inaugura una raccolta fondi per il suo matrimonio

Amanda Knox raccoglie fondi per sposarsi : Amanda Knox, la 31enne americana assolta in Cassazione per l'omicidio a Perugia della stundetessa Meredith Kercher la sera del primo novembre 2007, ha lanciato una raccolta fondi per la sua festa di nozze con il fidanzato Christopher Robinson. La coppia ha creato un sito ad hoc, Knoxrobinson.com, chiedendo donazioni per le spese del matrimonio perché tutti i loro risparmi sono investiti nel recente viaggio in Italia per partecipare al ...

Amanda Knox - Italia deve risarcirla : Corte di Strasburgo rigetta ricorso del governo : Amanda Knox ha subito un danno morale e l’Italia dovrà risarcirla con 10.400 euro più le spese legali. Lo ha deciso la Corte di Strasburgo rigettando la richiesta del governo di pronunciarsi di nuovo sul caso dopo che l’Italia era stata condannata per avere violato il diritto della difesa della giovane americana arrestata, condannata, scarcerata – dopo poco meno di quattro anni in cella – e quindi definitivamente assolta ...

L'Italia dovrà risarcire Amanda Knox per aver violato il suo diritto alla difesa : la decisione definitiva della Cedu : L’Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox e, per questo motivo, dovrà inviarle un risarcimento di 10mila e 400 euro. Lo ha deciso la Corte di Strasburgo, che ha rigettato la richiesta del governo italiano di pronunciarsi di nuovo sul caso della donna accusata - e poi assolta in via definitiva - dell’omicidio della studentessa Meredith Kercher. L’Italia era statacondannata lo scorso gennaio per aver ...

Omicidio Meredith - l’Italia chiede alla Corte di Strasburgo il riesame del caso di Amanda Knox : L'Italia ha chiesto alla Corte Europea dei diritti umani di rivedere il caso di Amanda Knox. L'americana assolta per l'Omicidio di Meredith Kercher aveva denunciato il nostro Paese per presunte violazioni dei suo diritti avvenute la notte dell'interrogatorio del 6 novembre 2007, violazioni per cui l'Italia è stata condannata lo scorso 24 gennaio. Nella sentenza, tuttavia, i giudici hanno precisato di non aver ricevuto prove di tali violazioni.

Amanda Knox - l’Italia chiede rinvio alla Grande Camera per riesame del caso : Nei giorni scorso è tornata in Italia per testimoniare la sua esperienza e la sua innocenza davanti a una platea di avvocati. Il governo italiano vuole però che la Corte per i diritti umani di Strasburgo torni a pronunciarsi sul caso di Amanda Knox e ha quindi chiesto un rinvio del procedimento davanti alla Grande Camera, la più alta istanza di questo tribunale internazionale. Lo ha reso noto la stessa Corte che deciderà se accettare o meno la ...

