Governo ultime notizie | Matteo Salvini | pronti ad andare anche da soli

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : nuovo vertice di Governo : Ancora in primo piano il tema dell’autonomia differenziata nella Scuola. Come riferisce l’agenzia di stampa Ansa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato per venerdì prossimo, 19 luglio, alle ore 13, un nuovo vertice di Governo che includerà la discussione del delicatissimo tema che ha provocato una frattura tra i due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. vertice di Governo venerdì 19 luglio: si ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : Simona Malpezzi torna alla carica contro il Governo : La senatrice del Partito Democratico, onorevole Simona Flavia Malpezzi, ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook, all’interno del quale ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alle immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. La senatrice punta il dito contro il Governo, colpevole di non aver stanziato un solo ...

Governo ultime notizie : pace fiscale 2 - Di Maio smentisce il condono : Governo ultime notizie: pace fiscale 2, Di Maio smentisce il condono Torna in auge un tema decisamente delicato, quello della pace fiscale. Si crea una ulteriore spaccatura all’interno dell’esecutivo, già diviso su temi più o meno decisivi come il completamento della tav o l’applicazione del decreto sicurezza bis. Governo ultime notizie: Bitonci rilancia la “pace fiscale 2” Il sottosegretario ...

Rimpasto di Governo : nomi a rischio e possibili sostituti. Le ultime : Rimpasto di governo: nomi a rischio e possibili sostituti. Le ultime La situazione dalle parti di palazzo Chigi sembra relativamente stabile. Dopo aver superato l’ostacolo della procedura d’infrazione grazie all’aggiustamento strutturale promesso per il 2020, le frizioni tra Lega e 5 Stelle sembrano essersi ridotte considerevolmente. Anche sul tema migratorio – l’argomento su cui Salvini si gioca gran parte del ...

Governo ultime notizie : scontro Salvini-Spadafora per Carola : Governo ultime notizie: scontro Salvini-Spadafora per Carola L’esponente del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora è un fiume in piena. Il pentastellato ha attaccato duramente il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il trattamento riservato a Carola Rackete. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, gli epiteti utilizzati da Salvini nei confronti della capitana della Sea Watch ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : migranti - tensioni nel Governo - 8 luglio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. migranti, tensione nel governo M5s-Lega: il sottosegretario Di Stefano attacca il ministro Salvini, 8 luglio 2019,.

Governo ultime notizie : Tav ed Eutanasia - le posizioni M5S-Lega : Governo ultime notizie: Tav ed Eutanasia, le posizioni M5S-Lega Non c’è solo l’immigrazione e la partita con Bruxelles nell’agenda di Governo. Se per la seconda sembra ormai cosa fatta (grazie all’aggiustamento strutturale promesso per la prossima legge di bilancio), per il tema migratorio sembra ci sia sempre più sintonia tra Lega e Movimento, con i pentastellati che si sono avvicinati sempre più alle posizioni del ...

Governo ultime notizie : Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti : Governo ultime notizie: Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti oggi si gioca una partita importante in Consiglio dei Ministri. Si parla delle autonomie, uno dei temi meno mediatici ma più controversi sul piano politico. La Lega e il Movimento 5 Stelle si “sfidano” proprio su quelle spaccature che consentirono al carroccio di stravincere al Nord e ai pentastellati di conquistare il Meridione. Governo ultime notizie: i ...

Governo ultime notizie : tra una settimana il destino dell’esecutivo : Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo Governo ultime notizie: tra una settimana il destino dell’esecutivo per la Lega Secondo il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il destino del Governo si deciderà tra una settimana: quando la procedura d’infrazione si materializzerà con maggior forza e contundenza. Il tentativo di disinnescare la bomba che viaggia sull’asse Roma-Bruxelles potrebbe portare ...

Governo ultime notizie : riforma della giustizia - vertice in vista : Governo ultime notizie: riforma della giustizia, vertice in vista Il caos nel quale è caduto il consiglio superiore della magistratura ha messo in allerta l’esecutivo gialloverde. È previsto un vertice urgente per varare una riforma del Csm, l’organo che dovrebbe – almeno sul piano teorico – garantire l’indipendenza del potere giudiziario. Tuttavia, le recenti vicende che hanno coinvolto anche l’ex ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Vertice di Governo - nulla di fatto - 13 giugno 2019 - : Ultime notizie. Ultim'ora oggi. Vertice di Governo, nulla di fatto tra il Ministro dell'Economia Tria, Conte, Salvini e Di Maio, 13 giugno 2019,

Governo ultime notizie : salario minimo - Salvini “prima ridurre tasse” : Governo ultime notizie: salario minimo, Salvini “prima ridurre tasse” Sembra tornato il sereno all’interno del Governo gialloverde. Gli ultimi giorni – successivi alla conferenza stampa di Giuseppe Conte – hanno palesato il riavvicinamento (o, almeno, una tregua) dei due leader politici di Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini e Di Maio hanno scelto la linea dura con Bruxelles: nessuna “manovrina” ...

Governo ultime notizie : procedura d’infrazione al via. In cosa consiste : Governo ultime notizie: procedura d’infrazione al via. In cosa consiste Governo ultime notizie: i timori di una procedura d’infrazione ai danni dell’Italia da parte dell’Europa sono sempre più fondati. I motivi sono contenuti nelle raccomandazioni di Bruxelles all’Italia in cui si toccano i punti più critici che l’Europa contesta al nostro Paese. Governo ultime notizie, procedura articolata Prima di ...

Governo ultime notizie : Salvini “avanti se tutti mantengono la parola” : Governo ultime notizie: Salvini “avanti se tutti mantengono la parola” Tiene banco la crisi di Governo, che si manifesta con tratti sempre più vividi e concreti con il passare delle ore. Il premier Giuseppe Conte ha già avvisato, in conferenza stampa, che non sosterrà ulteriori rallentamenti e, in particolare, divisioni interne all’esecutivo. Lega e Movimento 5 Stelle sono ai ferri corti e il primo ministro auspica una ...