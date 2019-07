ATP Gstaad – Thomas Fabbiano stacca il pass per il secondo turno | steso Ehrat in due set

ATP Gstaad – Tutto facile per Travaglia - l’azzurro supera in due set Galan Riveros e accede al secondo turno : Il tennista italiano non lascia scampo al proprio avversario, superandolo con il punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco Stefano Travaglia accede al secondo turno dello ‘Swiss Open Gstaad’, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sulla terra rossa di Gstaad, in Svizzera. Il tennista italiano non lascia scampo al colombiano Galan Riveros, superandolo con il punteggio di 7-6, 6-3 ...

Tennis - ATP 250 Gstaad 2019 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Roberto Carballes Baena : Finisce subito l’ATP 250 di Gstaad per Paolo Lorenzi, che esce sconfitto dal confronto di primo turno sulla terra rossa svizzera con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 6-7(1) 6-3 6-2. Continuano, dunque, le difficoltà del senese, che quest’anno ha vinto appena quattro partite sul circuito ATP a livello di tabellone principale. Per l’iberico, invece, al secondo turno si prospetta un match contro l’altro azzurro ...

