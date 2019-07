Qui Dimaro Ripartenze e velocità di manovra per gli azzurri

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 21 luglio 2019) Una spettacolare entrata in campo di tutti i calciatori dagli spogliatoi, applaudita dal pubblico a scena aperta, ha aperto la seduta di allenamento degli, la seconda in questa domenica. C’è un clima disteso e allegro nel gruppo partenopeo, lo si tocca con mano e i tifosi sono sulla stessa lunghezza d’onda della squadra. Per la prima volta in questo ritiro si vede a bordocampo anche Aurelio De Laurentiis, che parla con dei collaboratori e passeggia sulla pista d’atletica. La seduta di allenamento parte, dopo il lavoro di attivazione, con scatti brevi e salti ad ostacoli bassi. Carlo Ancelotti ha poi diviso i calciatori in due squadre ed ha dato il via ad una partitella a campo ridotto, otto contro otto, con quattro mini-porte. L’esercitazione ha previsto al massimo due tocchi, ampio giro-palla, e Zieliński jolly a fare da sponda alle due squadre. Il ...

