Parma | D’Aversa soddisfatto | “In queste due settimane stiamo lavorando bene”

Parma - sei gol in amichevole per la squadra di D’Aversa [FOTO] : Seconda amichevole e seconda vittoria per il Parma impegnato nel ritiro altoatesino di Prato allo Stelvio, con la bella Val Venosta ad ospitare i ducali sino al 21 luglio, quando ci sarà l’ultima amichevole in programma (ore 11 contro l’FC Obermais allo stadio di Prato allo Stelvio). Ieri altro buon test contro la rappresentativa Val Venosta sotto gli occhi di circa duecento spettatori, conclusasi con un 6-0 in favore degli emiliani. La ...

Calciomercato Parma - Inglese e Karamoh per un attacco niente male : l’11 di D’Aversa è molto interessante [FOTO] : Il ritorno in Serie A dopo qualche stagione nelle serie minori è coinciso con una salvezza mai messa in discussione. In seguito al fallimento il Parma è ripartito alla grande, ben guidato in panchina dal tecnico D’Aversa. Allenatore, quest’ultimo, che è stato confermato anche per la prossima stagione, il cui obiettivo è fare sempre meglio. Il Parma si è infatti rinforzato in fase di mercato, acquistando Sepe e Laurini per la ...

D’Aversa e il Parma ancora insieme : rinnovo fino al 2022 : Il Parma ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Roberto D’Aversa: il tecnico ha firmato fino al 2022.“powered by Goal”Roberto D’Aversa resta al Parma. E lo fa poggiando su basi solide. Il club ducale ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del proprio allenatore per altre tre stagioni.“La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto con il tecnico Roberto D’Aversa, ora legato al club crociato ...

