Nokia 6 2 e Nokia 7 2 arriveranno insieme | probabilmente tra agosto e settembre

Com’è un feature phone Nokia con Android? Esattamente come in questa foto : Ecco la prima possibile immagine di un feature phone Nokia a bordo del quale gira una versione ottimizzata di Android. KaiOS ha le ore contate? L'articolo Com’è un feature phone Nokia con Android? Esattamente come in questa foto proviene da TuttoAndroid.

Avanzano i lavori di costruzione del centro test Nokian Tyres : I lavori di costruzione del nuovo centro di test Nokian Tyres in Spagna stanno procedendo secondo i programmi. Probabilmente la più sensazionale è la pista ovale con curve inclinate. Lunga oltre 7 chilometri, la pista ovale inizia a delinearsi e un team tedesco specializzato nella costruzione di curve inclinate per questo genere di tracciato, sta […] L'articolo Avanzano i lavori di costruzione del centro test Nokian Tyres sembra essere il ...

Nokia 7.2 sostituirà Nokia 7.1 - in arrivo con Nokia 5.2 e Nokia 6.2 : HMD potrebbe essere al lavoro anche su Nokia 7.2: ecco cosa sappiamo del nuovo smartphone che dovrebbe arrivare sul mercato insieme a Nokia 5.2 e Nokia 6.2. L'articolo Nokia 7.2 sostituirà Nokia 7.1, in arrivo con Nokia 5.2 e Nokia 6.2 proviene da TuttoAndroid.

Altri due smartphone Nokia si aggiornano : Nokia 5 e Nokia 6 ricevono le patch di sicurezza di luglio : Nelle scorse ore il team di HMD Global ha dato il via al rilascio di un nuovo update per il Nokia 5 e il Nokia 6. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Altri due smartphone Nokia si aggiornano: Nokia 5 e Nokia 6 ricevono le patch di sicurezza di luglio proviene da TuttoAndroid.

Prezioso l’aggiornamento di luglio del Nokia 9 PureView : Live Bokeh presente? : Non conosce ostacoli il Nokia 9 PureView, presentato con grande orgoglio da HMD lo scorso aprile, e che discretamente ha fatto in questi mesi pur avendo mantenuto la sua identità di device di nicchia. Il terminale sta ricevendo in queste ore l'aggiornamento con la patch di sicurezza di luglio 2019, contraddistinto dalla sigla V.4.27C. Come riportato dal portale 'NPU', trattasi di un pacchetto in grado di ottimizzare la sensibilità del ...

Nokia 9 PureView si mette finalmente a posto : ecco l’aggiornamento per la fotocamera e il lettore di impronte : Il team di Nokia ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento in alcuni mercati per il Nokia 9 PureView. Scopriamo insieme quali sono le novità L'articolo Nokia 9 PureView si mette finalmente a posto: ecco l’aggiornamento per la fotocamera e il lettore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Nokia 5.2 pronto ad alzare il livello della fascia media : in Russia ne sono quasi certi : Da Nokia Anew che segue da vicino le vicende dello storico produttore finlandese è giunta l'ipotesi che lo smartphone visto ieri possa essere Nokia 5.2 L'articolo Nokia 5.2 pronto ad alzare il livello della fascia media: in Russia ne sono quasi certi proviene da TuttoAndroid.

Prime immagini del nuovo smartphone Nokia con fotocamera da 48 megapixel e notch a goccia : Scopriamo, attraverso alcune immagini, un nuovo smartphone Nokia con tripla fotocamera posteriore, sensore da 48 megapixel e notch a goccia. L'articolo Prime immagini del nuovo smartphone Nokia con fotocamera da 48 megapixel e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Nokia ha lanciato una nuova app fotocamera : Nokia Camera Lite : L'app Nokia Camera Lite è stata pubblicata sul Google Play Store ma ciò probabilmente è avvenuto per errore, in quanto poco dopo è stata rimossa L'articolo Nokia ha lanciato una nuova app fotoCamera: Nokia Camera Lite proviene da TuttoAndroid.

Due prototipi di smartphone di Nokia appaiono in vendita su eBay a prezzi stellari : Due smartphone mai rilasciati da Nokia appaiono in vendita su eBay a prezzi stellari. L'articolo Due prototipi di smartphone di Nokia appaiono in vendita su eBay a prezzi stellari proviene da TuttoAndroid.

Nokia 2 non sarà aggiornato ad Android 9 Pie - gli Xiaomi Redmi 6 e 6A sì e POCOPHONE F1 inizia ad assaggiare Android Q : Brutte notizie per i possessori del Nokia 2 che speravano nella possibilità del rilascio di Android 9 Pie: lo smartphone non riceverà questo update L'articolo Nokia 2 non sarà aggiornato ad Android 9 Pie, gli Xiaomi Redmi 6 e 6A sì e POCOPHONE F1 inizia ad assaggiare Android Q proviene da TuttoAndroid.

Nokia aggiorna ben 13 smartphone in un sol colpo : patch per tutti e Android 9 Pie per Nokia 2.2 : Un rollout quasi senza precedenti, quello disposto da Nokia nelle scorse ore. Gli smartphone dell'azienda destinatari di un aggiornamento sono ben tredici L'articolo Nokia aggiorna ben 13 smartphone in un sol colpo: patch per tutti e Android 9 Pie per Nokia 2.2 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 PureView appare in una recensione in una veste inedita che forse non vedremo mai : Alzi la mano chi conosceva la variante Grey di Nokia 9 PureView. Semplice, nessuno L'articolo Nokia 9 PureView appare in una recensione in una veste inedita che forse non vedremo mai proviene da TuttoAndroid.