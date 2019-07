Lorenzo Battistello del primo Gf | ' Ho avuto un tumore | ero vicino alla fine'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019), noto anche come "il cuoco" della prima edizione del Grande Fratello, ha rischiato la vita a causa di unmaligno. Lo ha raccontato lo stesso ex gieffino attraverso Instagram. Diciannove anni fa avveniva la sua partecipazione al reality più famoso: insieme a Rocco Casalino, Marina La Rosa e Pietro Taricone è entrato nelcast della casa più spiata d'Italia. Dopo l'esperienza televisiva ha deciso di investire i suoi guadagni nella sua professione di sempre, aprendo una caffetteria-paninoteca a Barcellona, città in cui vive ancora oggi. Lo chef vicentino ha scelto la vita lontana dai riflettori, ma il pubblico non l'ha mai dimenticato.parla della sua guarigione Usando Instagram,ha scelto di postare una foto utilizzando la App virale per invecchiare i volti: FaceApp. Ad accompagnare l'immagine che lo ritrae da anziano,ha ...

Follementbijoux : Lorenzo Battistello del primo Grande Fratello: «Ho avuto un tumore» – Il Giornale di Vicenza - infoitcultura : Lorenzo Battistello operato per un tumore avverte: “Fate prevenzione” - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: LORENZO BATTISTELLO, CONCORRENTE DELLA PRIMA STORICA EDIZIONE DEL GIEFFE, RACCONTA IL SUO MALE -