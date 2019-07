LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | 21 luglio | spadiste e sciabolatori di bronzo

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01: Quinta medaglia diper l’Italia in questa rassegna iridata, il secondo odierno dopo quello conquistato dalle. 45-38 C’E’ LA STOCCATA! L’Italia vince ilnella prova a squadre di sciabola maschile. 44-38 Incredibile la rimonta di Wagner. Curatoli ha preso addirittura tre cartellini rossi. Serve ancora una stoccata. 40-26 Berrè mette in ghiaccio il. Adesso le ultime cinque stoccate di Curatoli per chiudere la contesa. 35-23: Samele riporta oltre la doppia cifra il vantaggio degli azzurri. Adesso Berrè e Szabo in pedana. 30-20: Berrè perde qualche stoccata contro Wagner, ma l’Italia è sempre avanti. Ora Samele contro Huebner. 25-11 Curatoli aumenta il vantaggio. La medaglia diè sempre più vicina. 20-8 E’ un dominio dell’Italia. In pedana Curatoli e ...

