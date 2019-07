Inter | Antonio Conte ne fa fuori un altro Dopo aver escluso Icardi e Nainggolan | boccia

Inter - Antonio Conte in Asia inizia con una sconfitta : 1-0 contro il Manchester United - decide Greenwood : inizia con una sconfitta di misura la tournée Asiatica della nuova Inter di Antonio Conte. Nella prima partita valida per la International Champions Cup, i nerazzurri hanno perso per 1-0 contro il Manchester United a Singapore. Partita decisa da un gol del giovane Mason Greenwood al 76'. Nell'Inter

Inter - Antonio Conte sgancia il primo siluro su Suning : "Sul mercato siamo un po' in ritardo - e Lukaku...." : "siamo un po' in ritardo sul mercato". Antonio Conte all'Inter come alla Juventus e in Nazionale: inContentabile. "La pre-season era già stata organizzata - ha spiegato il tecnico nerazzurro alla vigilia del primo incontro contro il Manchester United nella International Champions Cup 2019 -, sicuram

Inter - Antonio Conte cancella Icardi e Nainggolan : "No - per loro non c'è posto" : "Mauro Icardi è fuori dal nostro progetto. Questa è la realtà in questo momento, la società è stata chiara". Così Antonio Conte, allenatore dell’Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita amichevole contro il Manchester United a Singapore, a proposito dell’attaccante argenti

Inter - Antonio Conte parte vincendo ma adesso chiede i bomber : La prima amichevole della stagione va presa con le pinze, ma è anche uno spiraglio da cui si può osservare il futuro. Nel caso dell'Inter, poi, era indicativa perché Conte è radicalmente diverso rispetto al predecessore Spalletti. Per questo motivo, il 2-1 (firmato Sensi e Brozovic, più la rete di K

Inter e Milan - Milano a due velocità : Antonio Conte sorride - Giampaolo aspetta : L' unico punto in comune dell' estate di Inter e Milan finora è la coerenza rispetto alla rotta prefissata: nessuna ha compiuto una scelta stridente rispetto al progetto iniziale. Per il resto, Milano è divisa in due strategie diverse, forse mai così perfettamente antitetiche, a partire dalla scelta

Inter - Antonio Conte si presenta : ecco come sarà la sua squadra : «Io non mi pongo limiti». È questo il mantra che ha accompagnato la carriera da calciatore (prima) e da tecnico (poi), di Antonio Conte. Un pensiero che ha voluto ribadire, con forza, anche nella sua prima conferenza da allenatore dell' Inter. Una tenacia, una voglia e uno spirito combattivo che ha

Antonio Conte si presenta all'Inter : «Non mi pongo limiti» : Lavoro, Ferocia, Sudore, Fatica. Quattro parole, chiare, secche, pronunciate a più riprese. Si è presentato così Antonio Conte nel corso della prima conferenza stampa della nuova stagione dell’Inter. Pochi sorrisi, sguardo serio e concentrato. «Creo aspettative», aveva detto a Paolo Condò l’uomo copertina di GQ, e le aspettative sono tante. Poco importa il suo passato bianconero («Quando ...

Antonio Conte - la prima all’Inter : “Vincere si può - ma c’è gap con Juve e Napoli. Icardi e Radja? Mi sono allineato” : “L’Inter ha le mie stesse ambizioni, è stato semplice accettare. Icardi e Nainggolan? Mi sono allineato alla volontà del club“. Parte ufficialmente l’avventura di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L’ex tecnico della Nazionale, nel giorno della partenza per il ritiro di Lugano, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da interista insieme all’ad Beppe Marotta. Mettendo subito in chiaro quanto sia ...

Inter - la conferenza stampa di Antonio Conte : diretta live dalle 15 : 30 : Antonio Conte parlerà alla stampa alle 15:30. L’allenatore dell’Inter terrà la prima conferenza da nerazzurro insieme all’amministratore delegato Beppe Marotta. Finita la conferenza la squadra partirà alla volta di Lugano, sede del ritiro dell’Inter. Conte è arrivato a “The Corner” con due ore e mezza di anticipo.L'articolo Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: diretta live dalle 15:30 sembra ...

Antonio Pintus all'Inter - ufficiale/ Sarà il preparatore atletico : lo ha voluto Conte : Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dell'Inter, è ufficiale: arriva del Real Madrid, soddisfatte le richieste di Antonio Conte.

Inter - la zampata di Antonio Conte : dopo Barella - obiettivo Vidal : il big che dovrà andarsene : La zampata di Antonio Conte potrebbe stravolgere l'Inter. Il neo-tecnico nerazzurro avrebbe bocciato Radja Nainggolan, arrivato un anno fa dalla Roma come colpo dell'anno e mai veramente integratosi nel suo nuovo club. Il 30enne ex Cagliari e Roma sarebbe chiuso dall'acquisto di Nicolò Barella, ma a

Nicolò Barella - l'Inter beffata sul più bello? "È già della Roma" - ma Antonio Conte... : Il mese di luglio si apre con l'intrigo Nicolò Barella. Lunedì il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha svelato di aver trovato un accordo con la Roma (offerta da 35 milioni più Defrel), dopo l'Interruzione dei contatti con l'Inter negli ultimi venti giorni. "Abbiamo accettato, e l'intesa è tot

L'Inter annuncia Godin : "Nuovo sceriffo in città". Gode Antonio Conte : mossa decisiva : "C'è un nuovo sceriffo in città". L'Inter ufficializza l'arrivo di Diego Godin, difensore uruguaiano arrivato a parametro zero dopo essere diventato una bandiera dell'Atletico Madrid. Per il 33enne contratto fino al 30 giugno 2022. Arrivato al Villarreal nel 2007, è passato all'Atletico nel 2010 e i

