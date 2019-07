Amichevoli | solo un pareggio per il Cagliari | Brescia in scioltezza | tutte le partite in

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Si sono giocate altre, le squadre continuano la preparazione in vista della prossima stagione.per ilche non è andato oltre l’1-1 contro la Feralpisalò disputata nel ritiro pre-campionato della Val di Pejo, ospiti in vantaggio con al 73′ con Marchi di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi ildelall’85’ porta la firma di Cerri. In campo anche ilche ha battuto il Darfo Boario per 5-1, per le Rondinelle retinel primo tempo: al 3’ Torregrossa, al 9’ Viviani, al 32’ Donnarumma, al 44’ Sabelli e ancora al 46’ Torregrossa. Per il Darfo a segno al 39’ Pedersoli. Buona la prima per l’Entella di Roberto Boscaglia, vittoria 8-0 contro la Gemonese nella prima uscita stagionale, primo gol della nuova stagione firmato da Salvatore Caturano, nella ripresa i chiavaresi in gol ...

