Usr Lombardia | via a operazioni preliminari immissioni in ruolo da graduatorie di merito

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) L’Usrsta procedendo con leai fini delleindell’a.s 2019/2020, in modo che con l’inizio del nuovo anno scolastico tutto sia pronto e non vi siano ritardi con le nuove assunzioni. Tra il 18 e il 19 luglio l'ufficio scolastico lombardo ha infatti diramato, per l’appunto, alcune comunicazioni utili ai succitati fini, e riguardanti solo ledallediregionali risultanti dal Concorso straordinario conclusosi poche settimane fa (per la scuola primaria e dell'infanzia), dal Concorso del 2018 (D.D.G 85/2018) e dal Concorso del 2016 (DD.GG. 105 e 106/2016). Riguardo invece le istruzioni per il reclutamento dalle Gae si dovranno attendere le comunicazioni dei singoli Usp territoriali.propedeutiche al reclutamento Il 18 luglio l’Usr, con nota n°14002, ha reso pubbliche le due modalità attraverso ...

mimmo_squillace : Circolare 14245 dell'USR Lombardia dice che è possibile registrarsi su @SiGeCoLombardia per le operazioni di delega… - infoitinterno : Usr Lombardia, operazioni propedeutiche immissioni in ruolo anno scolastico 2019/20 - cislscuolalomb : AVVISO USR LOMBARDIA: operazioni propedeutiche al reclutamento a.s.2019-20 in attesa di conoscere il contingente m.… -