Oroscopo 21 luglio | per i Pesci bene la giornata con la Luna nel segno | Ariete irrequieto

L'Oroscopo del giorno 22 luglio - 2ª sestina : ottimo lunedì per Scorpione e Capricorno : L'oroscopo del giorno 22 luglio 2019 porta quest'oggi alla ribalta la classifica e le previsioni astrali riguardanti l'inizio settimana. Partiamo pure con il dare una esaustiva anticipazione sui segni migliori e peggiori in questo nuovo inizio settimana. Come si evince dal titolo principale, ad avere gran parte delle effemeridi quotidiane a proprio vantaggio saranno gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo dello Scorpione o del ...

L'Oroscopo del weekend 27-28 luglio : Vergine al top - imprevisti per Scorpione : Nel weekend dal 27 al 28 luglio, alcuni segni zodiacali decideranno di viaggiare, ma contemporaneamente avranno modo di imparare e riflettere. Sarà invece un fine settimana difficile per i nativi Leone e Scorpione, in quanto faranno i conti con qualche imprevisto sul fronte lavorativo. Al contrario, i nativi Toro potranno dedicare del tempo alla loro persona, mentre l'amore sarà il protagonista del fine settimana dei nativi Vergine. Di seguito ...

L’Oroscopo : domani 20 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno – VIDEO : L’Oroscopo: oggi 20 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: le previsioni per i segni zodiacali Oroscopo 20 luglio 2019. Ariete. Dovete cercare di cogliere al volo le occasioni che vi si presentano. Spesso non ve ne accorgete nemmeno e le lasciate correre via. Invece questo è il periodo migliore per approfittare delle opportunità che le stelle vi stanno offrendo, perché nei prossimi mesi ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 22 al 28 luglio : Bilancia nostalgica - Toro dubbioso : L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale segue i transiti planetari favorevoli e in particolare il passaggio lunare che coinvolge Pesci, Ariete, Toro e Gemelli. Gli aspetti astrali promettono effusioni dolci e tanta tenerezza nelle relazioni, ma occorre che ciascun simbolo zodiacale investa le proprie energie per il benessere della relazione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Nuove emozioni nelL'oroscopo ...

Oroscopo 22 luglio : Toro stanco - Gemelli briosi : Lunedì 22 luglio 2019 la Luna si troverà nel segno dell'Ariete, mentre Marte sarà sui gradi del Leone. Nel frattempo Mercurio, Venere, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno in Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci. Intanto Plutone e Saturno rimarranno sull'orbita del Capricorno, mentre Giove permarrà in Sagittario ed Urano in Toro. E' ora interessante approfondire le previsioni astrologiche di ciascuno dei 12 segni zodiacali....Continua a ...

L'Oroscopo settimanale fino al 28 luglio : Sagittario forte - Gemelli passionale : Le previsioni degli astri della settimana dal 22 al 28 luglio prevedono una fase di recupero per l'Acquario, mentre i Pesci saranno impegnati sul lavoro. Scopriamo L'oroscopo per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in ambito lavorativo vi piace essere protagonisti, ma in questo periodo dovrete farvi da parte. Avete bisogno di riposo e di recuperare le energie perse: il vostro corpo potrebbe risentire di un forte stress se non ...

L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio dall'Ariete alla Vergine : Leone 'voto 10' : L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio 2019 è arrivato, ben disposto a mettere sul piatto della bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Target di oggi, l'Astrologia della quarta settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In evidenza in questo contesto le previsioni, i voti e le stelline relative ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire a chi sorriderà la parte ...

Oroscopo 20 luglio : Gemelli dubbiosi - problemi per l'Acquario : L'Oroscopo del 20 luglio svela le novità e i cambiamenti che gli astri hanno in serbo per i dodici segni zodiacali. I nati sotto il segno del Leone sono alle prese con qualche difficoltà economica. Alti e bassi per i nativi del Sagittario. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata d'inizio weekend per i dodici simboli. Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine Ariete – Giornata all'insegna della positività. Avete gli stimoli per ...

Oroscopo domani 20 luglio : previsioni Paolo Fox del weekend : Oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 luglio 2019 Come sarà il weekend 20-21 luglio? A comunicarlo ci pensa Paolo Fox con il suo Oroscopo di domani partendo dai primi quattro segni dello zodiaco. ARIETE: le occasioni che si presentano vanno colte al volo senza pensarci due volte. Alcuni dubbi da chiarire per quanto riguarda la sfera sentimentale. TORO: nel weekend dovranno chiarire i dubbi sentimentali onde evitare di trascinarseli ...

L'Oroscopo della settimana fino al 28 luglio - da Bilancia a Pesci : pagelle - Scorpione otto : L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio 2019 è pronto ad evidenziare i voti, le previsioni e le stelline relative ai prossimi sette giorni in agenda. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito all'ultima settimana dell'attuale mese? In primissimo piano l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo dunque già da subito a dare una breve anteprima sull'andamento generale del periodo ...

L'Oroscopo di domani 20 luglio : Bilancia affascinante - Sagittario sereno : L'oroscopo di sabato sottolinea con garbo e meticolosità un certo desiderio di uscire dalla solita routine, seguendo una scia fantasiosa suggerita da transiti planetari molto stimolanti. Il bisogno di vincere la letargia e di darsi al movimento è inspirato da un Urano carico di energia, che dal cielo astrologico del Toro, coinvolge anche Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno. Via libera all'azione quindi nelle previsioni astrologiche segno per ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 20 luglio : Ariete nervoso - Cancro innamorato : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato sprigiona in ciascun segno zodiacale un desiderio di concretizzare i propri bisogni, che diventa impulsivo e non conosce la pazienza. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: Mercurio in Cancro vi scombussola un po' le idee e insieme a Venere in quadratura vi rende insicuri e non molto convinti di quello che dite in coppia. Meno determinati e astuti del solito, rischierete di andare incontro ...

Oroscopo del 20 luglio : intuizioni lavorative per il Capricorno - Cancro distratto : Un nuovo fine settimana prende ufficialmente il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di sabato 20 luglio 2019, giornata che vedrà il Toro favorito in amore, con maggiori possibilità di vivere in modo piacevole la propria storia sentimentale. Per il Sagittario invece importanti novità nel lavoro, ambito nel quale i nati sotto questo segno stanno cercando di imporre le proprie idee. Nel dettaglio tutte le previsioni della giornata con amore, ...